Götenehus passar bättre som ett onoterat bolag står det i pressmeddelandet. Bild: Istock

Storägaren lägger bud på Götenehus – kan avnoteras

Bolag Fastighetsutvecklaren Götenehus största aktieägare EHF lämnar ett ovillkorat kontanterbjudande på 3,25 kronor per aktie oavsett aktieslag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bild: Götenehus

Götenehus vd Andreas Gustafsson.

Erbjudandet motsvarar en premie på 17,8 procent jämfört med Götenehus sista stängningskurs på onsdagen.



EHF och Erik Hemberg privat äger före erbjudandet cirka 72 procent i Götenehus. Därutöver har aktieägarna Karl-Johan Blank (via Nordea Liv & Pension) och Claes Hansson, med totalt cirka 9,1 procent av aktierna i Götenehus, ovillkorligen åtagit sig att acceptera erbjudandet.



Acceptfristen väntas inledas på fredagen den 17 november och pågå fram till omkring den 15 december.



Erbjudandet värderar hela Götenehus till cirka 398 miljoner kronor.



I pressmeddelandet anges flera skäl till varför Götenehus skulle passa bättre som ett onoterat bolag. Ett av dessa är att samtliga av dess tre affärsområden står inför utmaningar i det vikande ekonomiska klimatet.



"Det är EHF:s uppfattning att Götenehus, och samtliga tre affärsområden, behöver genomföra förändringar för att skapa en stabilare plattform för framtida tillväxt och lönsamhet. Bolagets deltagande i en fortsatt konsolidering, av såväl hustillverkningsmarknaden som fastighetsförvaltningen inom Forshem, lär initialt ha negativa resultateffekter och kan genomföras både snabbare och mer kraftfullt under privat ägande", står det.



Ett annat skäl är att bolaget kan spara pengar genom att ledningen tillåts helt fokusera på att utveckla verksamheten istället för att behöva hantera aktiemarknadsfrågor.



Götenehus har genomfört flera besparingsprogram under året.

