Stora Proptechdagen: Så här ska byggsektorn digitaliseras

Stora Proptech-dagen Om en knapp månad, den 18 april, är det dags för Stora Proptechdagen på Hotel At Six i Stockholm. Här uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. I en av dagens programpunkter möter vi en trio experter som har full koll på hur hela byggkedjan ska digitaliseras.

Byggbranschen är under tydlig förändring, digitaliseringen gör sitt intåg på allt fler nivåer och det händer mycket på många olika håll. Men hur långt fram är egentligen bygg- och fastighetsbranschen? Hur kvalitetssäkrar man de olika entreprenörerna som är involverade i byggprojekten för att ha en genomgående digital profil? Svaren ges på Stora Proptechdagen den 18 april på Hotel At Six i Stockholm. I panelen möter vi Per Karmteg, CIO på Riksbyggen, Lotta Wibeck, digitaliseringskonsult och Per Boström, senior IT-advisor.



Proptech-utvecklingen formar just nu ett helt nytt landskap för fastighetsbranschens framtid. Ny teknik medför nya möjligheter. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. På Stora Proptechdagen uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning.



Stora Proptechdagen är mötesplatsen där du får koll på de hetaste digitaliseringstrenderna och framtidens fastighetsförvaltning samtidigt som du träffar gamla och nya branschkollegor.



