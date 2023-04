Daniel Jaurén och Jolina Pettersson på Truesec föreläser om hackerhotet och hur du skyddar din verksamhet från intrång.

Stora Proptechdagen: Så här skyddar du dig mot hackerhot

Stora Proptech-dagen Om drygt två veckor, den 18 april, är det dags för Stora Proptechdagen på Hotel At Six i Stockholm. Här uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Under dagen får vi en initierad föreläsning om läget för cyberhotet och hur du skyddar din verksamhet på bästa sätt.

Den senaste tiden har Svenska myndigheter och verksamheter såsom SVT, Kivra, Vattenfall och SOS Alarm utsatts för hackerattacker. Mitt i hetluften befinner sig IT- och säkerhetsföretaget Truesec som hanterar hundratals attacker om året. På Stora Proptechdagen den 18 april får du deras råd för hur du skyddar din verksamhet på bästa sätt. Talare är Daniel Jaurén, Avdelningschef, Threat Intelligence på Truesec

och Jolina Pettersson, Threat Intelligence Advisor på Truesec.



Proptech-utvecklingen formar just nu ett helt nytt landskap för fastighetsbranschens framtid. Ny teknik medför nya möjligheter. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. På Stora Proptechdagen uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning.



Stora Proptechdagen är mötesplatsen där du får koll på de hetaste digitaliseringstrenderna och framtidens fastighetsförvaltning samtidigt som du träffar gamla och nya branschkollegor.



Moderator är Karin Zingmark och hon har Magnus Svantegård vid sin sida som expertkommentator/sidekick under dagen.



Partnerföretag är Afry, Parakey, Planima och Sally R – läs mer om dem här.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

