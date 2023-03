Christian Wictorin. Bild: Axel Ohlsson

Stora Proptechdagen: 5G/6G – så här förbereder du fastigheterna

Stora Proptech-dagen Om drygt tre veckor, den 18 april, är det dags för Stora Proptechdagen på Hotel At Six i Stockholm. Här uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. I en av dagens programpunkter möter vi Christian Wictorin i ett föredrag om 5G/6G och hur fastighetsägare ska agera för att förbereda fastigheterna.

Cirka 70 procent av all mobildata i dagens 4G-nät konsumeras inomhus. När nu 5G rullats ut kommer utmaningarna med mobil inomhustäckning bli allt större då de höga frekvensband som 5G ligger på gör att radiovågorna utifrån får svårare att nå in i fastigheterna, framför allt i moderna och energieffektiva hus. Därför kommer det i många fall att krävas inomhussystem med 5G-antenner för att möta behovet. Varför behövs 5G-täckning i fastigheterna? Vilka är alternativen? Hur kan fastighetsägare redan nu agera för att förbereda sina fastigheter? Och – när kommer 6G – och vad kommer det att innebära? Frågorna besvaras av Christian Wictorin, Smart City expert & Affärschef på Corporate Fiber, på Stora Proptechdagen den 18 april på Hotel At Six i Stockholm.



Proptech-utvecklingen formar just nu ett helt nytt landskap för fastighetsbranschens framtid. Ny teknik medför nya möjligheter. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. På Stora Proptechdagen uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning.



