Alexandra Stråberg, Mats Johansson och Peter Wiman.

Stora Proptechdagen: Triss i tunga analyser inleder dagen

Stora Proptech-dagen Om knappt tre veckor, den 18 april, är det dags för Stora Proptechdagen på Hotel At Six i Stockholm. Här uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Dagen inleds med en trio tunga analyser som ger dig full koll på läget internationellt, nationellt, lokalt och inte minst för proptech-bolagen.

Analysblocket inleds med:

Makroanalys – när kommer trendbrottet?:

2023 är av allt att döma lågkonjunkturens år. Hur djup blir krisen, har vi nått botten än? När kan vi börja se en ljusning? Vilka penningpolitiska åtgärder är nödvändiga den närmaste tiden? Och hur påverkar det osäkra världsläget ekonomin i stort? Svaren ges här av Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar Bank.



Därefter är det dags för Peter Wiman, analyschef på EY Real Estate att ta sig an programpunkten Analys: Fastighetsmarknaden i dag:

Transaktionsvolymen i Sverige 2022 gick ner kraftigt jämfört med tidigare år. Är det starten på en ny nedåtgående trend eller ett tillfälligt hack i kurvan? Lager och logistik har, tillsammans med bostäder, varit det attraktivaste segmentet för investerare. Är det något att lita på, även framöver?



Och så avslutas analysblocket med en rejäl genomgång av läget för proptech-bolagen – Vad händer med proptech-bolagens smarta lösningar?:

Den svenska startup-scenen, med techbolagen i spetsen, har kunnat njuta av goda tider i många år med nästan obegränsad tillgång till riskkapital. För bygg- och fastighetsbranschens del har det gynnat innovativa bolag inom proptech och contech som lanserat många smarta idéer som kunnat utveckla branschen. Men när vi nu är inne i bistrare tider och investerarna håller hårdare i plånboken ställs frågan hur proptech-bolagen kommer att överleva och fortsätta utvecklas – och hur detta påverkar branschen?

Talare här är Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin



Proptech-utvecklingen formar just nu ett helt nytt landskap för fastighetsbranschens framtid. Ny teknik medför nya möjligheter. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. På Stora Proptechdagen uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning.



Stora Proptechdagen är mötesplatsen där du får koll på de hetaste digitaliseringstrenderna och framtidens fastighetsförvaltning samtidigt som du träffar gamla och nya branschkollegor.



Moderator är Karin Zingmark och hon har Magnus Svantegård vid sin sida som expertkommentator/sidekick under dagen.



Partnerföretag är Afry, Parakey, Planima och Sally R – läs mer om dem här.

