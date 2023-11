Stenhus fastighet Fjärilen i Södertälje. Bild: Stenhus

Stenhus ökar förvaltningsresultatet

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Bolaget har under kvartal tre fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt och refinansiering och fortsatt fokusera på driftöverskott och kassaflöde.

Under tredje kvartalet 2023 redovisar Stenhus Fastigheter ett ökat förvaltningsresultat, 103,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,8 procent mot föregående år. Hyresintäkterna ökade också med 4,8 procent till 246,9 miljoner kronor jämfört med förra årets 235,6 och driftnettot uppgick till 203,9 miljoner kronor (180,0).



De totala värdeförändringar i bolagets fastighetsbestånd uppgick till -143,0 miljoner kronor (35,6). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -140,7 miljoner kronor (38,4).



Stenhus Fastigheters resultatet efter skatt hamnade på -52,3 miljoner kronor (180,9), och per aktie -0,13 kronor (0,48).



Under kvartal tre har Stenhus lämnat ett kontant budpliktsbud till samtliga aktieägare i Backaheden Fastighets AB om förvärv av samtliga aktier i Backaheden Fastighets AB som Stenhus inte redan innehar.

