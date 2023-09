Bild: Istock

Stenhus lägger bud på Backaheden

Transaktioner Stenhus Fastigheter har genom en företrädesemission förvärvat 1,1 miljoner aktier i Backaheden och har passerat gränsen för budplikt, det vill säga 30 procents ägande av bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande. Stenhus Fastigheter lägger nu budpliktsbud på 66 kronor per aktie i Backaheden, vilket är samma nivå som Backahedens stängningskursen på onsdagen. "Förvärvet av Backaheden förväntas inte få några väsentliga finansiella effekter för Stenhus Fastigheter eller Backaheden", skriver Stenhus Fastigheter i pressmeddelandet.

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Backaheden är ett publikt aktiebolag som bildades år 2020 och vars verksamhet består i att utveckla och förvalta ändamålsenliga lokaler i samarbete med dess hyresgäster och långsiktigt stödja dessa i sin dagliga verksamhet.



Styrelsen i Backaheden beslutade den 31 juli 2023, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 4 april 2023, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare. Stenhus Fastigheter deltog i företrädesemissionen och tecknade 1 101 233 nya aktier i Backaheden. Efter erhållande av aktierna i emissionen den 14 september 2023 innehar Stenhus Fastigheter 2 061 894 aktier och röster i Backaheden, vilket motsvarar cirka 42,15 procent av det totala antalet aktier och röster i Backaheden. Stenhus Fastigheter är därmed skyldigt att offentliggöra att det uppnått ett aktieinnehav som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Backaheden innebärandes budplikt. Stenhus Fastigheter lämnar med anledning av budplikten idag ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Backaheden.



Stenhus Fastigheter planerar inte att efter Erbjudandet verka för några väsentliga förändringar av Backahedens verksamhet. Inte heller planeras några förändringar med avseende på Backahedens ledning. Förvärvet av Backaheden förväntas inte få några väsentliga finansiella effekter för Stenhus Fastigheter eller Backaheden. I ett befintligt låneavtal om cirka 459 miljoner kronor från Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale), som tagits upp av Backaheden i samband med förvärv av fastigheten Kungsbacka Hede 3:122, har emellertid en klausul som tar sikte på kontrollägarförändring i Backaheden avtalats bort av parterna.



Aktieägarna i Backaheden erbjuds 66 kronor kontant per aktie i Backaheden. Det totala antalet aktier i Backaheden uppgår till 4 891 427, av vilka 2 829 533 Stenhus Fastigheter inte innehar. Erbjudandet omfattar samtliga utestående aktier i Backaheden som inte Stenhus Fastigheter redan innehar. Erbjudandets totala värde beräknat på samtliga utestående aktier i Backaheden uppgår till 186 749 178 kronor.



Vederlaget för aktierna om 66 kronor per aktie, motsvarar aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under de 20 handelsdagarna fram till och med dagen för när företrädesemissionen i Backaheden offentliggjordes den 31 juli 2023.



Vid tidpunkten för offentliggörandet av erbjudandehandlingen äger Stenhus Fastigheter 2 061 894 aktier i Backaheden, motsvarande cirka 42,15 procent av samtliga aktier och röster i Backaheden.



Eftersom Erik Borgblad och Tomas Georgiadis är styrelseledamöter i Backaheden och Erik Borgblad är medlem i styrelsen och Tomas Georgiadis i ledningen i Stenhus Fastigheter, har Erik Borgblad och Tomas Georgiadis en intressekonflikt enligt II.18 i Takeover-reglerna. Följaktligen har Erik Borgblad och Tomas Georgiadis inte deltagit, och kommer inte att delta, i Backahedens handläggning av Erbjudandet.



Detta innebär även att Erik Borgblad och Tomas Georgiadis kan anses ha en sådan position i relation till Stenhus Fastigheter att de kan påverka villkoren i Erbjudandet, vilket innebär att avsnitt IV i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet. Följaktligen ska acceptfristen för Erbjudandet vara minst fyra veckor och Backaheden ska inhämta och senast två veckor före utgången av acceptfristen, offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis.



Backaheden har informerat Stenhus Fastigheter om att styrelsen för Backaheden bildat en oberoende budkommitté bestående av Daniel Hofmann och Christer Sundin att representera Backaheden i frågor beträffande Erbjudandet. Enligt Takeover-reglerna ska den oberoende budkommittén inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis och offentliggöra det senast två veckor före acceptfristens utgång. Den oberoende budkommittén kommer att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet omkring den 27 september 2023. Inga villkor för fullföljande av Erbjudandet uppställs och är finansierat genom Stenhus Fastigheters tillgängliga medel.



Erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras den 15 september 2023. Utbetalning av vederlag förväntas komma att påbörjas omkring den 19 oktober 2023 för de som har accepterat Erbjudandet.



Om Stenhus Fastigheter, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Backaheden avser Stenhus Fastigheter att inleda ett inlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Backaheden. I sådant fall avser Stenhus Fastigheter också att verka för att Backahedens aktier avnoteras från Spotlight.



Stenhus Fastigheter har anlitat Born Advokater som legal rådgivare och Eminova Fondkommission som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

