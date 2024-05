Bild: Istock

Statistik: nästan 69 000 nya bostäder totalt under 2023

Bostäder Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad för 2023 uppgår till 68 920 lägenheter, visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån. Av dessa var 53 383 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus.

I småhus färdigställdes 12 212 lägenheter vilket är 4 procent färre än under 2022. Utöver detta så gav även ombyggnationer ett tillskott på 3 325 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2023 uppgår därmed till 68 920 lägenheter vilket är cirka 22 procent fler än året innan.



Under 2023 färdigställdes 53 383 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Detta är cirka 29 procent fler än året innan.



I 15 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2023 än under året innan. Cirka 45 procent av de färdigställda lägenheterna finns i de tre storstadsområdena.



Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Uppsala län där 11,7 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Hallands län med 9,8 lägenheter. I Västernorrlands län färdigställdes 2,2 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 6,2 nybyggda lägenheter per tusen invånare.



Från 2014 har flest nya lägenheter färdigställts som hyresrätter med undantag för 2017. För 2023 blev 63 procent av lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter och 37 procent bostadsrätter.



I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. 18 974 lägenheter var just två rum och kök vilket är mer än var tredje lägenhet.



Antalet små lägenheter som färdigställts har ökat jämfört med förra året. Av de färdigställda bostäderna så är det 34 769 lägenheter med två rum eller mindre. Även lägenheter med tre rum eller fler har ökat till 18 614 jämfört med 13 549 lägenheter 2022.



Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 54 kvadratmeter och motsvarande för ett småhus är 144 kvadratmeter.



Under 2023 påbörjades även rivningar av totalt 905 lägenheter i flerbostadshus. Detta är fler än under 2022. Cirka 80 procent av rivningarna var utanför storstadsområdena.

