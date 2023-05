Centrum Polodnie. Bild: Skanska

Skanska tecknar hyresavtal i Centrum Poludnie i Wroclaw

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med den amerikanska banken BNY Mellon om cirka 20 300 kvadratmeter samt 191 parkeringsplatser i den andra fasen av kontorskomplexet Centrum Poludnie i Wroclaw, Polen. Med detta kontrakt är all kontorsyta uthyrd och byggnaden till 93 procent uthyrd.

BNY Mellon är verksamt på den globala kapitalmarknaden och tillhandahåller heltäckande lösningar för finansiella tillgångar under investeringslivscykeln.



Wroclaw kommer att bli ett nav då banken nu konsoliderar alla lokalt anställda till ett modernt och hållbart kontor, där de kommer att stödja många av bankens enheter inom redovisning, fonder, investeringsverksamhet och teknik. Banken flyttar in i kontorsbyggnaden i april 2024.



Den andra fasen av Centrum Poludnie färdigställdes i januari 2023 och har utvecklats enligt ESG-principer. Byggnaden använder uteslutande el från förnybara källor och har tekniska lösningar som möjliggör återanvändning av såvöl avloppsvatten som regnvatten och som minskar energianvändningen.



Den andra fasen av komplexet har ansökt om flera certifieringar; LEED Platinum, WELL Gold for Core & Shell och WELL Health-Safety Rating. Centrum Poludnie är Skanskas sjunde utvecklingsprojekt i Wroclaw. Ytan uppgår totalt till cirka 85 000 kvadratmeter. Den första fasen har avyttrats.

