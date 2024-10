Byggstarten blir redan nu i höst och det ska vara klart för inflyttning Q2 2026. Bild: Semrén & Månsson

Semrén & Månsson får stöd från fonden – startar projekt i Skellefteå

Bostäder Norrlandsfonden beslutar om att delta i ytterligare ett byggprojekt för fler bostäder i Skellefteå och denna gång är det ett projekt ritat av Semrén & Månsson som blir verklighet.

Långsiktig och hållbar samhällsutveckling bygger på en god tillgång av bostäder. Som en del i det har Norrlandsfonden tagit fram ett koncept där de bidrar med ett topplån som kan omvandlas till eget kapital vid behov. Lånet är efterställt banken och kan vänta på räntebetalning och amortering i fem till tio år. Nu meddelar fonden att de för andra gången är med och stöttar ett projekt, denna gång för 56 hyreslägenheter i centrala Skellefteå.

– Visst känner vi av en viss oro över växtvärken i den gröna omställningen men vi måste tänka långsiktigt och fortsätta den påbörjade utvecklingen där just bostäder verkligen är en förutsättning, säger Norrlandsfondens projektledare för bostadsfinansiering Susanne Olofsson.



– Att kunna erbjuda bostäder av olika slag är en förutsättning för att attrahera och behålla den kompetens och arbetskraft som företagen i vår kommun behöver, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun. Pilotverksamheten är ett fantastiskt initiativ som möjliggör en fortsatt utveckling i norra Sverige.



Fastigheten som ska byggas kommer att bestå av väldisponerade 2:or och 3:or av hög kvalité. Byggstarten blir redan nu i höst och det ska vara klart för inflyttning Q2 2026. Utsedd entreprenör för uppförandet är Umeå företaget OF Bygg, arkitekter är Semrén & Månsson.

– Tack vare Norrlandsfondens topplån kan vi nu starta byggnationen av detta hus som vi planerat för under flera år. Höga byggmaterial- och räntekostnader har gjort att vi varken klarat eller vågat gå i gång tidigare. Nu har vi både Swedbank och Norrlandsfonden med oss, säger Magnus Månsson, arkitekt och byggherre.



– Fortsatt strävar vi efter att hitta lämpliga pilotprojekt där det finns ett stort behov av nya bostäder. Just nu tittar vi på projekt i Boden, Gällivare och Kiruna, avslutar Susanne Olofsson.

