Bild: Istock/SBB

SBB:s finanschef har sålt halv miljon aktier

Bolag SBB:s finanschef och vice vd Eva-Lotta Stridh har sålt en halv miljon aktier i SBB under onsdagsförmiddagen, det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Transaktionerna har ett totalt värde på drygt 3,5 miljoner kronor.

Bild: SBB

Eva-Lotta Stridh. Eva-Lotta Stridh.

Försäljningarna skedde vid fem olika tillfällen, det första under tisdagen den 9 maj då Eva-Lotta Stridh sålde drygt 50 000 aktier till kursen 7 kronor. Under onsdagsförmiddagen har hon sedan sålt ytterligare 450 000 aktier för över tre miljoner kronor, aktierna har sålts på kurser mellan 7,00 och 7,25 kronor, detta enligt Finansinspektionens insynsregister.



Efter de två senaste dagarnas ras på börsen fick SBB:s B-aktie en bättre start under onsdagens inledande handel med en kraftig rekyl, den var dock helt raderad vid 10.30 och därefter ligger nu aktien back för dagen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen