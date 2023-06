Bild: Istock

RO Properties förvärvar utvecklingsprojektet Järla Torg vid Järla station

Transaktioner RO Properties har förvärvat två fastigheter intill den nya tunnelbanestationen Järla i Nacka Kommun.

I anslutning till den nya tunnelbanestationen Järla station och det nya torget har RO Properties förvärvat fastigheterna Sicklaön 136:1 och Sicklaön 136:2.



RO Properties ambition är att utveckla flerbostadshus som smälter in i den omgivande miljön samtidigt som husen ramar in det nya torg som också planeras intill tunnelbanestationen.



Simon Svensson, vd på RO Properties:

– Med detta förvärv fullföljer RO Properties bolagets strategi att utöka byggrättsportföljen med attraktiva projekt i kollektivtrafiknära lägen. Vi har under en längre tid sökt efter utvecklingsfastigheter i Nacka kommun och är därför extra glada över att göra ett förvärv i ett så starkt mikroläge som Järla Torg kommer att utvecklas till.



Tango Capital Markets har agerat rådgivare till säljaren.

Ämnen