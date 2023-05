Kestutis Sasnauskas. Bild: Eastnine

Rekordkvartal för Eastnine

Bolag Eastnine inleder året med bolaget högsta kvartalsresultatet någonsin inom fastighetsrörelsen, trots högre räntekostnader. Större fastighetsportfölj, högre uthyrningsgrad och hyresnivåer samt lägre kostnader innebar att förvaltningsresultatet steg med 70 procent jämfört med samma period föregående år och 26 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022. Diskussioner avseende försäljning av innehavet i MFG pågår.

Januari-mars 2023:

Hyresintäkterna ökade med 45 procent till 9 051 TEUR (6 226), till följd av ett större fastighetsbestånd samt högre uthyrningsgrad och hyresnivå. Hyresintäkter i en jämförbar portfölj ökade med 12 procent.

Driftnettot ökade med 52 procent till 8 376 TEUR (5 497).

Förvaltningsresultatet ökade med 70 procent till 4 549 TEUR (2 680), motsvarande 0,20 EUR per aktie (0,12).

Orealiserade värdeförändringar uppgick till -18 115 TEUR (-42 091). Av förändringarna hänförs

-16 811 TEUR (-34) till fastigheter och -1 304 TEUR (2 287) hänförs till derivat. Inga orealiserade värdeförändringar i segmentet övriga investeringar (-44 344 TEUR) under kvartalet.

Realiserade värdeförändringar samt utdelningar uppgick till 444 TEUR (6 461), huvudsakligen bestående av utdelning från MFG om 167 TEUR (6 461) och återbetalning från ECBPF2 om 298 TEUR (-).

Periodens resultat uppgick till -11 708 TEUR (-33 246), motsvarande -0,53 EUR per aktie efter utspädning (-1,50).

Nettouthyrningen var positiv och uppgick till 65 TEUR (358). Den ekonomiska uthyrningsgraden ökade till 96,6 procent (96,3).

Fastighetsvärdet uppgick till 590 MEUR (606), efter bland annat negativa orealiserade värdeförändringar om 2,8 procent. Avkastningskravet i värderingarna steg 0,3 procentenheter till 5,9 procent.



Kommentar från Kestutis Sasnauskas, vd:

– År 2023 inleds på samma sätt som närmast föregående år, med nya rekord, trots fortsatt stigande räntenivåer. Förvaltningsresultatet ökar med 26 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022 och med hela 70 procent, till 4,5 MEUR, jämfört med samma period förra året. Ökningen beror delvis på det fastighetsförvärv som vi gjorde i Poznan under andra kvartalet 2022, men också på ett fantastiskt arbete med uthyrningar, indexeringar och kostnader under hösten 2022 och inledningen av 2023. Resultatet av arbetet är att vi har en uthyrningsgrad som är nära 97 procent, en hyresökning som i snitt uppgår till 6,6 procent på de avtal som indexeras under första kvartalet samt kostnader som är lägre än för ett år sedan, trots större fastighetsvolym. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 12 procent. En hög uthyrningsgrad är viktig för oss eftersom vi har en stor andel triple-net-avtal som möjliggör för oss att överföra fastighetskostnaderna på hyresgästerna, så länge lokalerna är uthyrda. Den höga uthyrningsgraden gör självklart att det inte finns mycket att förbättra på den punkten. Trots det var nettouthyrningen positiv under kvartalet och uppgick till 279 kvadratmeter.



– Stigande avkastningskrav generellt innebär också att fastighetsyielderna vänt uppåt. Under kvartalet steg den genomsnittliga yielden i våra värderingar med 0,32 procentenheter och fastigheternas negativa orealiserade värdeförändring uppgick till 16,8 MEUR, motsvarande 2,8 procent.



– Under första kvartalet 2023 beslutade Eastnine, gemensamt med tilltänkt köpare, att avsluta det försäljningsavtal beträffande vår andel i MFG som tecknades i oktober 2022. Anledningen var att återstående villkor inte antogs kunna uppfyllas. Sedan dess har arbetet med en avveckling av vårt innehav fortsatt och det pågår försäljningsdiskussioner. Värdemässigt ligger dessa diskussioner på samma prisnivå som det tidigare avtalet, vilket föranlett att MFG ligger kvar på samma värdering som tidigare i detta kvartalsbokslut. Värdet stöds också av den tidigare kassaflödesmodell som Eastnine använt vid värdering av MFG.

Ämnen