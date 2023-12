Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson öppningstalar på Stora Bostadsdagen STHLM den 12 oktober. Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen vill stävja byggkrisen med ökat småhusbyggande

Bygg/Arkitektur Regeringen har beslutat om en förordning om stöd till kommuner för detaljplaner som möjliggör småhusbebyggelse och omvandlingar från lokaler till bostäder. Åtgärderna aviserades av regeringen i budgetpropositionen för 2024.

– För att skapa fler bostäder på kort sikt har regeringen fattat beslut om en planeringsstimulans till kommuner som antar detaljplaner som möjliggör omvandling av lokaler till bostäder. Regeringen inför också en planeringsstimulans till kommuner för att få fram mer mark till småhusbyggande. Syftet med satsningen är att möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.



Planeringsstimulanserna är en av åtgärderna för att möta nedgången i bostadsbyggandet liksom behovet av god planberedskap hos kommunerna.



Regeringen ser också ett behov av att bättre nyttja den potential som finns i det befintliga fastighetsbeståndet genom att omvandla lokaler till bostäder, vilket kan kräva att en detaljplan antas.



Planeringsstimulanserna omfattar för nästa år 60 miljoner kronor för möjliggörande av småhusbebyggelse och 20 miljoner kronor för möjliggörande av omvandling av lokaler till bostäder. Den förstnämnda satsningen beräknas öka till 75 miljoner kronor per år 2025 och 2026 och den sistnämnda till 25 miljoner per år för samma period.



Alla kommuner som antar detaljplaner efter den 31 december 2023 kan ansöka om stöd, oavsett när planerna påbörjades. Ansökan om stöd görs hos Boverket efter att förordningen har trätt i kraft den 2 april 2024.



För att öka förutsägbarheten för kommunerna framgår i förordningen att stöd får ges med 15 000 kronor för varje nytt småhus som detaljplanen möjliggör, eller 150 kronor per kvadratmeter lokalarea som genom detaljplanen blir möjlig att omvandla till boarea.



Boverket kommer årligen att följa upp hur stöden har fördelats och hur många av de antagna detaljplanerna som vunnit laga kraft.

