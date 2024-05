Simon de Château och Fredrik Mässing. Bild: Alma Property Partners och Odel Film

Prisma Properties på väg mot notering

Bolag Prisma Properties avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm till en värdering om cirka 4 523 miljoner kronor.

Prisma Properties offentliggör sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen planeras en ägarspridning att äga rum genom ett erbjudande av nyemitterade och befintliga aktier i bolaget. Nyemissionen av aktier i erbjudandet förväntas tillföra Prisma cirka 1 250 miljoner kronor före transaktionskostnader. De befintliga aktierna erbjuds till försäljning av bolag som indirekt kontrolleras av Alma Property Partners I. Fonder som förvaltas och rådges av Capital World Investors, Clearance Capital Limited, Länsförsäkringar Fondförvaltning samt en fond förvaltad av ODIN Forvaltning har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva eller teckna aktier i erbjudandet till ett pris om 27,50 kronor per aktie och ett totalt belopp om 624 miljoner kronor, vilket skulle värdera Prismas aktier till cirka 4 523 miljoner kronor, baserat på det förväntade totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandets genomförande.



Prisma är en snabbväxande fastighetsägare och fastighetsutvecklare inom modern behovsdriven lågprishandel med fokus på utveckling och långsiktig förvaltning av fastigheter avsedda för lågprisbutiker, dagligvaruhandel och snabbmatsrestauranger i strategiska lägen i Norden. Genom nära samarbete med ledande lågpriskedjor i Norden utvecklar och förvaltar Prisma moderna fastigheter och agerar som en integrerad del av hyresgästernas expansionsstrategier. Prismas fastighetsbestånd finns i strategiskt placerade lägen med hög konsumenttillgänglighet i snabbväxande regioner. Fastigheterna kännetecknas av att de ligger i högtrafikerade lägen i direkt anslutning till motorvägar, riksvägar eller vid handelsplatser.



Prisma har ett högavkastande och modernt fastighetsbestånd med en genomsnittlig hyreslängd på 9,1 år, varav mer än 70 procent är utvecklat sedan 2016. Per den 31 mars 2024 bestod Prismas fastighetsbestånd av totalt 120 förvaltningsfastigheter med en uthyrbar area om 268 165 kvadratmeter och ett fastighetsvärde, inklusive projektfastigheter, om 6,4 miljarder kronor. Det underliggande fastighetsbeståndet har vuxit genom projektutveckling och strategiska förvärv sedan 2016 i fonderna Alma Property Partners I och Alma Property Partners II AB ("Alma Property Partners II" och tillsammans med Alma Property Partners I "Alma Property Partners"). I samband med att Prisma grundades under 2022 av Alma Property Partners avskildes och förvärvades fastighetsbeståndet av Bolaget mot betalning i form av aktier i Prisma. Alma Property Partners är, genom de bolag som indirekt kontrolleras av Alma Property Partners I och Alma Property Partners II, huvudaktieägare i Prisma.



Prismas ledningsgrupp har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Prismas nuvarande Chief Executive Officer Fredrik Mässing har samarbetat och investerat med Alma Property Partners sedan 2017, samt hjälpt till att bygga upp och utveckla Bolagets nuvarande fastighetsbestånd, bland annat Handelsplatsen Häggvik i Sollentuna. Martin Lindqvist anslöt som Chief Financial Officer 2022 och har en lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som Chief Financial Officer på Atrium Ljungberg. Johan Nielsen blev rekryterad som Chief Operating Officer 2023, men har varit involverad i Prismas verksamhet sedan 2018 genom sin roll på P&E Fastighetspartner, som har förvaltat Prismas fastighetsbestånd historiskt. Prismas ledningsgrupp inkluderar även Chief Development Officers Carsten Krebs och Thomas Hansen, som båda har samarbetat med Alma Property Partners sedan 2018 och gemensamt varit involverade i utvecklingen av fastighetsbeståndet, utökat Bolagets satsning på fastigheter inom lågprishandel och möjliggjort Prismas expansion till andra nordiska länder.



Bolaget expanderar och utvecklar sitt fastighetsbestånd med en tydlig tillväxtagenda möjliggjord av snabbt beslutsfattande, flexibilitet, djup sektorkunskap samt finansiell styrka. Genom nybyggnation och hyresgästanpassningar skapar Prisma fastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv för att skapa värde för Prismas ägare och intressenter.



Prismas vision är att vara Nordens ledande utvecklare och långsiktiga ägare av fastigheter inom lågprishandel. Alma Property Partners samt Bolagets styrelse och ledning anser att erbjudandet och noteringen är ett naturligt och viktigt steg i Prismas vidare utveckling. Erbjudandet och noteringen förväntas bredda ägarbasen, skapa finansiell beredskap genom effektiv långsiktig kapitalförsörjning, främja tillväxt och utveckling samt öka medvetenheten och stärka profilen gentemot bolagets intressenter.



Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 21 maj 2024 bedömt att Prisma uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för bolagets aktier uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen att genomföras under andra kvartalet 2024.

– Vi är glada att meddela Prismas avsikt att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Noteringen är en viktig milstolpe i vår tillväxtresa och återspeglar den betydande utveckling som vår fastighetsportfölj har haft sedan 2016. Vårt engagemang för att utveckla och förvalta fastigheter i strategiska lägen har etablerat oss som en nyckelaktör inom fastigheter avsedda för den moderna, behovsdrivna lågprishandeln i Norden. Som ett börsnoterat företag fortsätter vi att vara dedikerade till vårt uppdrag att stödja våra hyresgästers expansionsstrategier och bidra till ett levande ekosystem inom lågprishandel. Vi är stolta över att kunna erbjuda framtida investerare möjligheten att vara en del av Prismas tillväxtresa när vi fortsätter att utveckla och förvärva fastigheter i attraktiva lägen för ledande nordiska lågprisaktörer, säger Fredrik Mässing, Chief Executive Officer för Prisma.

– Prismas kommande notering på Nasdaq Stockholm är ett kvitto på att vi har tänkt rätt när vi har satsat på att bygga en stark plattform inom lågprissegmentet. Som styrelseordförande i Prisma och delägare i Alma Property Partners är jag stolt över vad vi tillsammans med Prismas erfarna ledning har åstadkommit. Styrelsen bedömer att en notering av Prismas aktier på Nasdaq Stockholm kommer att ge bolaget goda förutsättningar att kapitalisera på såväl en omfattande utvecklingsportfölj som attraktiva förvärvsmöjligheter, säger Simon de Château, styrelseordförande i Prisma och delägare i Alma Property Partners.

