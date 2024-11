Fredrik Mässing, vd för Prisma Properties. Bild: Odel Film

Prisma Properties ökar förvaltningsresultatet

Bolag Fastighetsbolaget Prisma Properties rapporterade hyresintäkter på 98 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2024 - att jämföra med 85 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Prisma Properties redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.



Hyresintäkterna uppgick till 98 miljoner kronor (85), en ökning med 15,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 88 miljoner kronor (75), en ökning med 17,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 46 miljoner kronor (12), en ökning med 283,3 procent mot föregående år.

Justerat förvaltningsresultat exklusive jämförelsestörande poster och valutakurseffekter uppgick till 46 miljoner kronor (29).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 31 miljoner kronor (-5). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -51 miljoner kronor (1).

Resultatet efter skatt blev 23 miljoner kronor (-1).

Resultat per aktie uppgick till 0,17 kronor (-0,02).

Nettouthyrningen uppgick till 12 miljoner kronor under kvartalet.



Prisma Properties egna förvaltningsorganisation kommer ta över förvaltningen i bolagets svenska fastighetsbestånd den 1 januari 2025.



"Vårt nuvarande förvaltningsavtal med tredje part löper ut vid årsskiftet, vilket kommer innebära tillfälligt ökad förvaltningskostnad under övergångsperioden i kvartal tre och fyra", skriver vd Fredrik Mässing i rapporten.

Ämnen