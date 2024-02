Maria Lidström. Bild: Gustav Kaiser

Positivt resultat överlag för Stenvalvet

Bolag Stenvalvet summerar året bland annat med ökade intäkter, ökat förvaltningsresultat och en driftnettoökning om 10 %. Driftnettots ökning beror främst på nya och omförhandlade hyresavtal kombinerat med KPI-indexering.

– Under året har vi upplevt en fortsatt stor efterfrågan på Stenvalvets lokaler och tjänster, och det är glädjande att både nya och befintliga hyresgäster har kunnat växa inom vårt fastighetsbestånd, säger Maria Lidström, vd på Stenvalvet.



Året i siffror:

Intäkterna uppgick till 1 037 mkr (954), en ökning med 9 %. I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 13 %.

Driftnettot uppgick till 730 mkr (665), en ökning med 10 %. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 13 %.

Förvaltningsresultatet uppgick till 398 mkr (277). Ökningen om 44% förklaras av driftnettoökning och minskat finansnetto, bland annat till följd av återbetalda ägarlån.

Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -662 mkr (397), varav 46 mkr (51) avsåg realiserad värdeförändring. Värdeförändringar på räntederivat uppgick till -283 mkr (427).

Resultatet efter skatt uppgick till -440 mkr (1 060).

Under året investerades 240 mkr (188) i befintligt fastighetsbestånd.

Fastighetsvärdet uppgick per 31 december till 15 935 mkr (16 538).

Styrelsen avser föreslå att årsstämman inte lämnar någon utdelning för 2023.

Ämnen