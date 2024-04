Platzers vd Johanna Hult Rentsch framför bolagets hus Kineum i Göteborg. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Marie Ullnert och Platzer

Platzer visar ökat förvaltningsresultat

Bolag Platzer redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan. Även hyresintäkterna steg till 404 miljoner kronor (350), en ökning med 15,4 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 313 miljoner kronor (266), en ökning med 17,7 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet steg till 169 miljoner kronor (161), en ökning med 5,0 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -38 miljoner kronor (0). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 109 miljoner kronor (-87).



Resultatet före skatt var 279 miljoner kronor (31).



Resultatet efter skatt blev 230 miljoner kronor (27), en ökning med 751,9 procent mot föregående år.



Resultat per aktie uppgick till 1,92 kronor (0,23), vilket innebär en ökning med 734,8 procent mot föregående år.



Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 120,87 kronor per aktie (129,31) per den 31 mars.



Nettouthyrningen var positiv med 3 miljoner kronor i kvartalet.



Överskottsgraden var 77 procent (76) och den ekonomiska uthyrningsgraden 93 procent (92).



Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer, kommenterar:

– Vårt fokus på kund och kassaflöde är alltjämt vårt viktigaste och jag gläder mig åt att vi ökar våra hyresintäkter på totalen med 15 procent och att organisationens dedikerade arbete syns i siffrorna. Vi har också en fortsatt positiv nettouthyrning om tre miljoner kronor.



– Bakom de starka siffrorna ligger framför allt våra nyproducerade logistikfastigheter på Hisingen. Nu skördar vi frukterna av nya och tidigare investeringar. Under första kvartalet hyrde vi ut 22 000 kvm inom segmentet, varav 15 000 kvm till Volvo Cars i Sörred Logistikpark.



– Det konstateras ökande kontorsvakanser i flera större städer medan Göteborg går i motsatt riktning. I CBD har ökningen upphört och i övriga innerstaden, där den största delen av all nyproduktion skett, vänder vakansnivåerna ner. Vi befinner oss alltjämt i en lågkonjunktur och är ödmjuka för att vissa branscher har det tufft medan andra går bra.



– Genom att kunna möta hyresgästernas förändrade behov kunde vi under kvartalet omförhandla avtal till ett hyresvärde om 39 miljoner kronor. Flera av dessa avtal sträcker sig uppemot tio år, vilket bidrar till att minska vår risk och förlänga vår återstående genomsnittliga kontraktstid till 54 månader (51).

Ämnen