Eva Kriegelstein och Ylva Ridderheim är nya i Parmaco. Bild: Parmaco

Parmaco genomför två nyrekryteringar

Bolag Eva Kriegelstein och Ylva Ridderheim ansluter sig till Parmaco, en ledande aktör inom hållbara och modulära byggnadslösningar. Kriegelstein i rollen som Head of Sales and Project Development och Ridderheim som Head of Marketing and Communication. De båda blir en del av Parmaco Sveriges ledningsgrupp.

Eva Kriegelstein har 30 år i fastighetsbranschen bakom sig, i olika roller och organisationer. Bland annat som projektutvecklingschef, projekt- och konceptchef och fastighetsutvecklare på Stenvalvet, senior projektledare och gruppchef på Forsen samt projektledare och utvecklingsansvarig på Micasa Fastigheter. Den röda tråden de senaste 15 åren i hennes karriär har varit utveckling av samhällsfastigheter, men också bostäder både på den privata och kommunala sidan.



–Jag har suttit på alla sidor i vår bransch och för mig har det givit en stor trygghet som jag fortsätter att förvalta. I min roll på Stenvalvet var jag ute mycket i landet och mötte politiker och tjänstemän. Det finns en osäkerhet kring beslut om att äga eller hyra sina lokaler. I dessa lägen är Parmacos affärsidé och erbjudande klockrent! Hyr så länge ni behöver det – vi löser problemet så att kunden kan fundera om de ska investera eget kapital eller hyra av en annan privat fastighetsägare. Att kunna samarbeta med vårt dynamiska koncept och hitta lösningar tillsammans är en snabbare väg till affärer, säger Eva Kriegelstein, Head of Sales and Project Development– Parmaco Sverige.



Ylva Ridderheim har erfarenhet från internationella ledarpositioner inom sälj och marknadsföring, senast från elfordonstillverkaren CAKE där hon som General Manager ansvarade för verksamheten på USA:s östkust. Innan dess på Peak Performance där hon spelade en avgörande roll i att bygga upp och ansvara för marknadsföringen globalt som Head of Trade and Brand Marketing.



– Parmacos erbjudande är rätt i tiden och svarar på de utmaningar vi ser idag. I en värld som ständigt förändras, med både globala och lokala omvälvningar, så ger vår anpassningsbara och cirkulära modell inte bara svar på miljöfrågor, utan den erbjuder också trygghet och stabilitet för samhällen som anpassar sig till nya tider. Vi är här för att ge de smarta lösningarna och det stöd som behövs för att tillsammans bygga en mer hållbar framtid, säger Ylva Ridderheim, Head of Marketing and Communication på Parmaco Sverige.



– Rekryteringarna av Eva och Ylva är ett viktigt led i att stärka vår position och expansion som samhällsbyggare. Evas mångfald från ledande positioner kombinerat med Ylvas internationella perspektiv inom marknadsföring blir en enorm tillgång för oss. De har båda ett starkt affärsdriv med erfarenhet av att uppnå resultat och tillväxt, vilket kommer vara mycket värdefullt för Parmacos utveckling, säger Rikard Nyhrén, Vd för Parmaco Sverige.

