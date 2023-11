Akademibokhandeln adderar ny butik. Bild: Akademibokhandeln

Öppnar ny butik: "Styrkebesked för den fysiska bokhandeln"

Uthyrning Nu står det klart att Akademibokhandeln adderar en butik till butiksnätet – i början av nästa år öppnar en ny butik i Tyresö centrum.

Akademibokhandeln har under lång tid visat att den fysiska bokhandeln kan bedrivas med både tillväxt och lönsamhet. Efter ett par tuffare pandemiår har butiksnätet nu återhämtat sig och 99 procent av butikerna är lönsamma.



Mot bakgrund av det expanderar nu Akademibokhandeln butiksnätet. Den nya butiken i Tyresö centrum kommer att öppna under första kvartalet 2024. Akademibokhandeln hade under julen 2021 en pop up-butik i Tyresö, och platsen har länge varit intressant för en eventuell permanent etablering. Tyresö centrum saknar i nuläget en bokhandel och det finns många potentiella kunder i upptagningsområdet.

– Det är en god nyhet för oss och för de boende i Tyresö med omnejd. Det är också ett styrkebesked för den fysiska bokhandeln i stort. Vårt lönsamma butiksnät är viktigt för oss och vi fortsätter att satsa på det. Bokhandeln är dessutom en betydelsefull plats för många människor och en mötesplats som lyfter boken och läsandet, säger Johan Junehed, försäljningschef på Bokusgruppen.



För Tyresö centrum är nyetableringen också välkommen.

– Vi är superglada över att Akademibokhandeln kommer tillbaka till Tyresö Centrum - denna gång med en permanent butik! Akademibokhandeln, som är proffs inom sitt område med sitt breda sortiment, är ett välkommet tillskott till vår butiksmix, då vi och många Tyresöbor efterfrågat en bokhandel i Tyresö, säger Helén Eijdercrona, centrumchef i Tyresö Centrum.



Butiken kommer att bli cirka 300 kvadratmeter stor. Öppningsdatum kommer i början av 2024.

