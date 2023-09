Rosenbad: Guldrummet, press lounge. Bild: Åke E-son Lindman

Nyrenoverat Rosenbad redo för regeringen

Bygg/Arkitektur Renoveringen av kvarteret Rosenbad i centrala Stockholm är klar. Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaderna, har överlämnat nyckeln till hyresgästen Regeringskansliet som flyttar tillbaka efter att ha evakuerats under drygt fyra år.

Efter nära fyra års renovering är upprustningen klar och statsministern och delar av Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet och Förvaltningsavdelningen flyttar in i Rosenbad.



– Efter 40 år var Rosenbad i stort behov av upprustning. Byggnadens installationer hade uppnått sin livslängd. I hela projektet har vi strävat efter hållbarhet i alla led. Målet var redan från början att uppnå Miljöbyggnad silver för renoveringsarbetet som startade 2019, säger Peter Wallin, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk.



De fyra huskropparna invid Strömmen som utgör kvarteret Rosenbad är totalt 28 500 kvadratmeter. Här var vid förra sekelskiftet Stockholms finanscentrum som utgjordes av tre bankpalats; Stockholms Stads Sparbank, Skånebanken och Nordiska Kreditbanken. I den fjärde byggnaden, AB Rosenbad, fanns lägenheter och krogen Rosenbad. Staten köpte hela kvarteret i slutet på 1970-talet och en större ombyggnad var färdigställd 1981 då Regeringskansliet flyttade in. Därefter har endast löpande underhålls gjorts.



– Vi välkomnar Regeringskansliet tillbaka till Rosenbad, säger Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk. Vårt mål har varit att anpassa byggnaderna för att kunna möta de krav på funktionalitet, lagkrav och säkerhet som krävs i Regeringskansliet idag och samtidigt värna om Rosenbads kulturhistoriska värden. Dialogen med vår hyresgäst har varit en förutsättning för projektets genomförande.



Den största förändringen som möter dem är att ett nytt, centralt trapphus har byggts för att förbättra tillgänglighet, logistik och orienterbarhet. Klimatanläggning och ventilation har moderniserats och nya system för värme och kyla samt ny elanläggning har installerats. Energianvändningen beräknas minska med 30 procent efter ombyggnaden. Dessutom har fasader och tak, innergårdarna samt fönster och ytskikt renoverats. Just nu pågår också återställandet av Rosenbadsparken.



De nya kontorsrummen är enkla och funktionella medan de forna bankhallarna och det som ursprungligen var restaurang, har förvandlats till entréhallar och representativa ytor för mingel och möten.

