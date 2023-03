Fredrik Cavallin, vd och arkitekt på C.F. Møller Architects. Bild: Nikolaj Jakobsen

Ny Sverige-vd för C.F. Møller Architects

Karriär Nuvarande kontorschef Fredrik Cavallin utses till ny vd för C.F. Møller Architects i Sverige. Företagets nuvarande vd, arkitekt och partner Mårten Leringe, går in i en ny roll som styrelseordförande för det danska moderbolaget.

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med 100 år av prisbelönt arkitektur och cirka 350 medarbetare, varav 70 i Sverige.



Företagets nuvarande vd, arkitekt och partner Mårten Leringe, har under tio år parallellt med utvecklingen av stora projekt haft rollen som vd för C.F. Møller Architects. 1 januari 2023 klev Mårten Leringe in i rollen som styrelseordförande. Vendela Martinac, associerad partner och verksam i Stockholm, har också nyligen klivit in i koncernledningen.



– Detta är ett viktigt steg för att ytterligare stärka vår identitet som skandinavisk verksamhet. Samarbetet mellan våra kontor inom koncernen är mycket viktigt för att vi ska utveckla våra medarbetare, processer och vår arkitektur, säger Mårten Leringe.



I och med det nya koncernuppdraget som styrelseordförande har Mårten Leringe valt att lämna över stafettpinnen och på nytt fokusera på utveckling av arkitekturen genom kundrelationer och förvärv av nya projekt.



– Jag lämnar med varm hand över stafettpinnen till Fredrik Cavallin, säger Mårten Leringe och fortsätter: Fredrik har en gedigen erfarenhet som ledare och praktiserande arkitekt med meriter från både offentlig och privat sektor. Men framför allt är han en omtyckt och varm person som jag har haft nöjet att få arbeta med i olika sammanhang i snart 20 års tid.



Fredrik Cavallin är idag arkitekt och kontorschef för C.F. Møller i Sverige. Han har varit anställd sedan december 2020, men har tidigare arbetat på C.F. Møller i Stockholm, då som studiochef och uppdragsansvarig arkitekt. Fredrik har mer än 20 års erfarenhet och är utbildad vid KTH Arkitekturskolan i Stockholm och har tidigare arbetat som planchef på Värmdö kommun, Berg Arkitektkontor och Marge Arkitekter.



– Jag är oerhört glad att få förtroendet att driva och utveckla ett så dynamiskt och ambitiöst arkitektkontor. Det är en väl fungerande verksamhet med många fantastiska medarbetare. Tillsammans skapar vi projekt av hög arkitektonisk kvalitet och är med och driver framtidens stadsbyggande. Vi står inför en tuff tid med ett fallande bostadsbyggande och en osäker bostadsmarknad, men det skapar också möjligheter för att sätta en ny kurs. Det kommer krävas stor flexibilitet och fokus på samverkan, men jag ser fram mot att tillsammans med mina kompetenta medarbetare ta tag i de spännande uppdrag och utmaningar som vi och hela byggbranschen står inför, säger Fredrik Cavallin.



Fredrik Cavallin tillträder sin nya roll som vd den 3 april 2023.

