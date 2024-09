– Vi ser nu att både antalet visningsbesökare och bostadsaffärer ökar snabbt, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Bild: Wikimedia commons

Ny kartläggning av bostadsaffärer visar: Budgivningarna tar fart efter sommaren

Ekonomi/Finansiering I augusti var budpremien, skillnaden mellan utgångspris och slutpris, på bostadsrätter nästan 2 procent. Priset på villor ökade under budgivningarna med i snitt 1 procent. Under juli var budpremien 0 procent för både bostadsrätter och villor. Det visar en ny kartläggning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Att fler räntesänkningar väntar runt hörnet har gjort svenskarna mer trygga med att byta bostad och gå lite längre i budgivningarna. Vi ser nu att både antalet visningsbesökare och bostadsaffärer ökar snabbt, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.



I augusti var budpremien, skillnaden mellan utgångspris och slutpris, på bostadsrätter 1,7 procent, medan villorna ökade med 1,0 procent i snitt under en budgivning. När bostadsmarknaden bromsade in under 2022 såldes många bostäder för ett lägre pris än utgångspriset. I december 2022 var budpremien som allra lägst – i genomsnitt 3 procent under utgångspriset. I takt med att inflationen försvagats och räntorna sjunkit har budpremien på bostäder successivt ökat något under året.



– Vår prognos är att bostadspriserna kommer öka ytterligare ett par procent fram till årsskiftet. Bostadsmarknaden påverkas av psykologi och nu vill många köpa nytt innan priserna stiger ännu mer, vilket gjort att antalet bostadsaffärer under sommaren varit högre än på länge, säger Marcus Svanberg.



Under pandemin steg bostadspriserna kraftigt och många budgivningar skenade i väg, i mitten av 2021 såldes bostäderna för i snitt mer än tio procent över utgångspris. I maj samma år låg den genomsnittliga budpremien för villor på hela 14 procent, medan bostadsrätterna såldes dyrast i februari 2022 – upp i snitt tio procent under budgivningen.



– Vi ser att både köpare och säljare nu har en mer realistisk bild av vad bostäderna är värda och att det därför blir fler affärer. Under de senaste två åren har den ekonomiska osäkerheten inneburit att många svenskar som behövt flytta inte haft råd att göra det. Vår prognos är att prisnedgångarnas tid nu är förbi, och att betydligt fler efterlängtade flyttar kommer kunna bli av framöver, säger Marcus Svanberg.



