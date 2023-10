Andreas Wahlén, vd NP3 Fastigheter. Bild: NP3 Fastigheter

NP3 minskar förvaltningsresultatet – upprepar prognos

Bolag NP3 redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna och driftnettot ökade.

Hyresintäkterna uppgick till 444 miljoner kronor (397), en ökning med 11,8 procent mot föregående år.



Nettouthyrningen för kvartalet är svagt positiv med en ökning om drygt en miljon kronor.



Driftnettot uppgick till 365 miljoner kronor (315), en ökning med 15,9 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 206 miljoner kronor (220), en minskning med 6,4 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -165 miljoner kronor (5). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 15 miljoner kronor (53).



Resultatet före skatt var 48 miljoner kronor (293).



Resultatet efter skatt blev 39 miljoner kronor (228), en minskning med 82,9 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,33 kronor (3,66), vilket innebär en minskning med 91,0 procent mot föregående år.



Substansvärde per aktie låg på 132,02 kronor (132,10).



NP3 upprepar sin prognos om ett förvaltningsresultat om 740 miljoner kronor för helåret.



Den aktuella intjäningsförmåga var den 1 oktober följande. Hyresintäkter 1 794 miljoner kronor, driftnetto 1 347 miljoner och förvaltningsresultat 739 miljoner.



– Den efterfrågan vi har och de rörelser vi ser bland våra hyresgäster i vårt eget fastighetsbestånd drivs primärt av hyresgäster som söker större och mer effektiva lokaler så att deras verksamhet kan utvecklas och expandera. Även om vår vakans ökar med någon enhet under kommande period är det min absoluta uppfattning att vår vakans är en stor tillgång – även i en svagare konjunktur, skriver vd Anderas Wahlén bland annat i rapporten.

Ämnen