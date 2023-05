Ulrica Holmgren. Bild: Newsec

Newsec rekryterar CDO

Bolag Newsec förstärker med Ulrica Holmgren som Chief Digitalization Officer.

Ulrica Holmgren har omfattande erfarenhet från IT och digitalisering inom olika branscher och har en stark kommersiell bakgrund där hon ansvarat för tvärfunktionella team och transformation i växande organisationer, samt har arbetat som managementkonsult. Hon har närmast arbetat som CIO på bank- och försäkringsbolaget Länsförsäkringar och har erfarenhet från telekombranschen som CIO på Telenor Sverige.

– Vi är mycket glada över att Ulrica har valt att ansluta till Newsec och tillföra sin djupa och breda erfarenhet inom alla områden av IT så som produktledning, strategi och verksamhetsutveckling. Fastighetsbranschen är mitt i en digitaliseringsresa och Newsec spelar en viktig roll i den transformationen. Rekryteringen av Ulrica stärker ytterligare vår ambition att vara ledande inom området. Hon kommer att leda vårt IT- och digitaliseringsteam och arbeta nära våra affärsområden och Digital Accelerator-team för att tillföra värde till våra kunder, säger Patrik Attemark, koncernchef för Newsec.



Newsec är det ledande konsultbolaget inom fastigheter och förnybar energi i Norden och Baltikum. Newsec har de senaste åren upplevt en stark tillväxt, med mer än 2 600 anställda inom de fem affärsområdena Property Asset Management, Advisory, Investment Management, Digital Accelerator och Energy Transition.



Ulrica Holmgren kommer att leda Newsecs IT-organisation och vara medlem i koncernledningen.

– Det ska bli så spännande att vara med på Newsecs resa framåt med digitalisering och hållbarhet i fokus. Newsec har en ledande och unik position och jag ser verkligen fram emot att bli en del av teamet. Jag brinner för att digitalisera för ökad kund- och samhällsnytta och hoppas kunna bidra till en accelererad omställning mot en digital och klimatsmart fastighetsbransch, säger Ulrica Holmgren, digitaliseringschef, Newsec.



Ulrica Holmgren tillträder sin tjänst i maj 2023.

