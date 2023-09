Marcus Fond. Bild: New Property

New Property rekryterar och satsar på utbildnings- och skolverksamhetsetableringar

Bolag Marcus Fond återvänder till New Property för att leda en satsning inom uthyrning och utveckling av utbildnings- och skolverksamhetslokaler.

Marcus Fond kommer att spela en nyckelroll i att utforska och utnyttja möjligheterna för fastigheter inom skol- och utbildningssektorn. Hans gedigna kunskap och erfarenhet är avgörande för att skapa framgångsrika samarbeten med friskolekoncerner, kommuner och andra aktörer inom utbildningsområdet, menar New Property.

– Vi är mycket glada över att välkomna Marcus Fond tillbaka till New Property. Med hans expertis och breda kontaktnät kommer vi att kunna erbjuda marknaden en unik spetskompetens inom ett ständigt aktuellt område, säger David Werner, uthyrningschef på New Property.



Marcus Fond återvänder till konsultsidan efter några år hos Vernum Fastigheter där han har arbetat främst med bostadsutveckling och grönt byggande.

– New Property är i en spännande fas och det är inspirerande att vara på ett bolag vars vision är att bli den ledande fastighetsrådgivaren inom uthyrning och transaktion. Jag brinner för affärer och att leverera resultat till mina kunder, vilket rimmar utmärkt med deras vision, säger Marcus Fond.

