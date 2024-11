Bild: Axel Ohlsson

Negativt resultat men ökat förvaltningsresultat för SBB

Bolag Hyresintäkter och driftnetto i jämförbart bestånd växte och förvaltningsresultatet ökade för SBB under årets tre första kvartal. Resultatet fortfarande negativt.

Januari-september 2024:

- Hyresintäkterna uppgick under perioden till 2 926 mkr (3 512).

- Hyresintäkterna ökade med 5,9 procent i jämförbart bestånd.

- Driftnettot uppgick till 2 045 mkr (2 496).

- Driftnettot ökade med 7,4 procent i jämförbart bestånd.

- Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser uppgick till 1 803 mkr (1 272).

- Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 310 mkr (806).

- Resultat före skatt uppgick till -6 721 mkr (-17 357), varav:

x Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 1 300 mkr (1 873) inklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader på -14 mkr (-39).

x Värdeförändringar på fastigheter ingår med -5 353 mkr (-10 493).

x Upplösning av goodwill avseende uppskjuten skatt uppgår till -351 mkr (-201) och Nedskrivning goodwill uppgår till-1 076 mkr (-).

x Resultat från joint ventures och intresseföretag ingår med -1 443 mkr (-4 362).

x Finansiella poster ingår med 649 mkr (-2 085) varav resultat från förtidsinlösen av lån ingår med 1 181 mkr (-113) och valutakursdifferenser med 59 mkr (-1 168).

x Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -193 mkr (-2 085).

- Periodens resultat uppgick till -5 434 mkr (-15 536) efter avdrag för uppskjuten skatt om 1 788 mkr (2 303) och aktuell skatt om -501 mkr (-482), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -3,92 kr (-11,47) före utspädning.

- Fastighetsportföljens värde uppgick till 53 867 mkr (73 205).

- Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 14 350 mkr (18 888), motsvarande 9,87 kr (12,99) per aktie före utspädning.



Vd Leiv Synnes kommenterar:

– SBB har genom att Sveafastigheter noterades på Nasdaq First North tagit ytterligare ett stort steg i vår strategi att skapa tydligare fokus i kärnaffären och optimera finansieringen. Sveafastigheter är nu Sveriges största renodlade bostadsbolag på aktiemarknaden och har en ledning som fokuserar på att förbättra driftnettot utifrån ett långsiktigt perspektiv.

