Warsaw Unit i Warszawa. Bild: Eastnine

Eastnine köper kontor i Warszawa för 3,4 miljarder

Bolag Eastnine har förvärvat den 46 våningar höga kontorsfastigheten Warsaw Unit för 3,4 miljarder kronor från Ghelamco. I och med förvärvet, som är den största kontorstransaktionen i Europa i år, etablerar sig Eastnine i Warszawa och ökar förvaltningsresultatet per aktie med 18 procent.

Warsaw Unit är ett landmärke bland kontorsbyggnader som ligger på rondo Daszynskiego i hjärtat av Warszawas snabbt växande stadskärna. Fastigheten mäter 202 meter ovan mark och inrymmer 59 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta och 400 parkeringsplatser, fördelade på 46 våningar ovan mark och tre under.



Byggnaden, som färdigställdes av den belgiska utvecklaren Ghelamco år 2021, är fullt uthyrd med fler än 20 hyresgäster, inklusive huvudkontoret för det polska försäkringsbolaget Warta och kontor för Amazon, Stryker, Moderna, CBRE och Panattoni, den största logistikfastighetsutvecklaren i Europa.



Årshyrorna uppgår till 18,0 MEUR med en genomsnittlig återstående hyresavtalstid om 5,1 år.



Transaktionen gjordes genom ett bolagsförvärv av det polska bolaget Apollo Invest. Köpeskillingen baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 280 MEUR, utan avdrag för uppskjuten skatt. Förvärvet finansierades med befintlig kassa, ett femårigt säkerställt grönt banklån om 168 MEUR från de tyska respektive Wien-baserade långivarna Helaba och Erste Group till lika delar, samt en separat kommunicerad nyemission av 8 760 684 nya aktier i Eastnine till det långsiktiga substansvärdet per aktie till säljaren, Warsaw Unit NV, ett dotterbolag inom Ghelamco-koncernen.



– Jag kan knappast föreställa mig ett bättre sätt för oss att komma in på Warszawas marknad än genom att förvärva en toppfastighet i bästa läge. Vi är mycket tacksamma gentemot Ghelamco, som inte bara har utvecklat detta fantastiska landmärke som förändrar Warszawas skyline, utan som även har gått in som aktieägare i Eastnine. Förvärvet av Warsaw Unit är en mycket viktig milstolpe på vår tillväxtresa, inte bara genom att vi går in i huvudstaden i Europas snabbast växande ekonomi, utan även genom att vi avsevärt ökar vår vinst, säger Eastnines vd Kestutis Sasnauskas och tillägger:



– Efter förvärvet är Polen vår största marknad och står för mer än 50 procent av vår fastighetsportfölj.



Som ett resultat av förvärvet ökar Eastnines förvaltningsresultat per aktie med 18 procent till 0,32 euro, medan det långsiktiga substansvärdet per aktie är oförändrat på 4,68 euro. Belåningsgraden ökar till 50 procent, inklusive ett treårigt icke-säkerställt lån om 10 MEUR från estniska LHV Pensionsfonder som Eastnine har tagit upp.

