Erik Hävermark, vd på Sveafastigheter. Bild: Martin Brusewitz

Lägre förvaltningsresultat för Sveafastigheter

Bolag Sveafastigheter kan i rapporten för tredje kvartalet 2024 visa upp ett lägre förvaltningsresultat jämfört med samma period året innan. Däremot steg hyresintäkterna steg. – Sveafastigheter visar under kvartalet att vi levererar enligt vår strategi där fokus är ökad lönsamhet och tillväxt, säger Erik Hävermark, vd för Sveafastigheter.

Under kvartalet byggstartades tre nyproduktionsprojekt i Stockholm, Nacka respektive Skellefteå. Projekten omfattar totalt 540 lägenheter med ett totalt beräknat årligt hyresvärde vid färdigställande om 82 mkr.

Under kvartalet färdigställdes 80 lägenheter i ett nyproduktionsprojekt i Karlstad med ett årligt hyresvärde om 8 mkr.

Efter kvartalet har Sveafastigheter refinansierat bankskuld om 1 077 mkr med förfall under 2024 med nya lån med förfallodatum under 2027. Vidare har bolaget ingått avtal gällande en kreditfacilitet om 1 000 mkr.



– I oktober genomförde vi noteringen av våra aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market och välkomnade i samband med det över 10 000 nya aktieägare, säger Erik Hävermark, vd för Sveafastigheter.



Perioden januari - september 2024

Hyresintäkterna ökade med 20,1 procent och uppgick till 1 009 mkr (840). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6,0 procent.

Driftnetto ökade med 21,9 procent och uppgick till 645 mkr (529). I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6,6 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 123 mkr (123).

Värdeförändring fastigheter uppgick till -1 383 mkr (-4 073). Under perioden har 336 mkr investerats.

Periodens resultat uppgick till -1 380 mkr (-3 957).



Tredje kvartalet 2024

Hyresintäkterna ökade med 19,8 procent och uppgick till 357 mkr (298).

Driftnetto ökade med 18,3 procent och uppgick till 252 mkr (213).

Förvaltningsresultatet uppgick till 85 mkr (97).

Värdeförändring fastigheter uppgick till -265 mkr (-807). Under kvartalet har 127 mkr investerats.

Kvartalets resultat uppgick till -338 mkr (-750).



– Som fristående bolag och med en diversifierad ägarbild har vi möjlighet att nå den fulla potentialen i vårt bestånd och vår utvecklingsportfölj. Nu fortsätter arbetet mot vår vision att vara Sveriges bästa bostadsbolag, säger Erik Hävermark.

