Fastigheten Mimo i Mölndal. Bild: NCC

Platzer tillträder Mimo i december – affär om nära 1,8 miljarder i hamn

Transaktioner Platzer tillträder fastigheten Mimo i Mölndal omfattande 40 000 kvadratmeter i december. Affären baseras på det förvärvsavtal som tecknades 2021. Förvärvet stärker Platzers position i Mölndal och fastigheten ligger i ett attraktivt område med Göteborgsregionens andra största kollektivtrafikhubb i direkt anslutning.

Platzer har träffat avtal med NCC Property Development om att förvärva fastigheten Kungsfisken 7, som fått namne Mimo. Platzer tillträder fastigheten den 18 december 2024. Affären baseras på det avtal som tecknades mellan Platzer och NCC i september 2021.



Fastigheten förvärvas för 1 780 miljoner kronor netto efter avdrag för uppskjuten skatt. Hyresintäkter fullt uthyrt uppgår, exklusive tillägg, till 93 miljoner kronor och kontrakterad uthyrningsgrad är idag cirka 75 procent med successiv inflyttning under 2024 till 2026. Sedvanlig hyresgaranti erhålls för merparten av den successiva inflyttningen från det att Platzer tillträder fastigheten tills dess att kund flyttar in. I det fall uthyrningsgraden inte uppgår till 80 procent när Platzer tillträder fastigheten erhålls hyresgaranti, upp till 80 procent i tre år och från 80 procent upp till 100 procent i ett år, för icke uthyrda ytor. Sammantaget bedöms hyra och hyresgaranti medföra hyresintäkter exklusive tillägg om 89 miljoner kronor under 2025.



Fastigheten Mimo omfattas av en befintlig byggnad samt en nyproducerad del om två kontorsbyggnader med 17 respektive elva våningar, som byggts ihop med den befintliga byggnaden. Den totala bruttoareaytan är 40 000 kvadratmeter, varav uthyrningsbar yta uppgår till 32 000 kvadratmeter. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Excellent. Hyresgäster i Mimo är bland annat Kappahls huvudkontor, Siemens, SATS och Axfood.



I Mimo ligger fokus på det mänskliga välmåendet. Kontoren är utformade så att belysning, material, färg, ventilation, sociala utrymmen och andra delar av arbetsupplevelsen hjälper människor att må bra. Utöver det erbjuds träningsanläggning, gröna takterrasser med promenadstråk och hälsosamma matalternativ.

– Jag är väldigt glad att vi nu genomför förvärvet av Mimo. Det här stärker vår portfölj och position. Fastigheten ligger i en strategisk och attraktiv stadsdel i direkt anslutning till såväl Mölndals innerstad som resecentrum, vilket är Göteborgsregionens andra största kollektivtrafikhubb. Här planeras dessutom utökad tågtrafik genom Västlänken samt förbindelsen till Landvetter flygplats och Borås. Dagens förvärv går i linje med den option som vi avtalade med NCC 2017 och påföljande avtal 2021, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

– Vi är stolta över att få överlämna ytterligare ett kontorsprojekt, Mimo mitt i Mölndal, för fortsatt utveckling till Platzer. Mimo har många fina kvaliteter att erbjuda kontorshyresgästerna både i det egna huset och med de närliggande omgivningarna i form av småskalig stadsmiljö, service och ett fantastiskt transportläge, säger Petra Krüger, chef NCC Property Development Sverige.

