Sedan 2011 har AMF Fastigheter utvecklat Moodkvarteret. Bild: AMF Fastigheter

Hälften uthyrt i AMF-projektet

Uthyrning Nu står det klart att Vinci Energies flyttar in i AMF Fastigheters spjutspetsprojekt Jakobsbergsgatan 24 i Moodkvarteret. Fastigheten har nyligen genomgått en omfattande omdaning med fullt fokus på att skapa en produkt som är hållbar såväl nu som på 30 års sikt. Ett grepp som redan attraherat flera värderingsstyrda bolag som vill vara med och bidra till morgondagens lösningar, skriver de i ett pressmeddelande.

Moodkvarteret i centrala Stockholm är idag ett levande och dynamiskt kvarter och ett av Stockholms mest attraktiva kontorslägen. Under 2022-2024 har AMF Fastigheter utvecklat fastigheten Jakobsbergsgatan 24 och tagit de dryga 15 000 kvadratmetrarna in i framtiden med många innovativa lösningar inom hållbarhet och flexibilitet. Nu välkomnar AMF Fastigheter Vinci Energies till en lokal på 750 kvadratmeter på plan 5 i fastigheten. I och med det är ungefär hälften av fastighetens yta uthyrd.

– Vi är glada att välkomna Vinci Energies till Jakobsbergsgatan 24 och se fastigheten fyllas av ännu ett spännande, framtidsorienterat bolag, säger Tove Törneman, projektchef för Jakobsbergsgatan 24.



Vinci Energies är en global aktör inom infrastruktur, industri, tjänstesektor och ICT. De har dryga 97 000 anställda i 61 länder, som alla tillsammans arbetar för såväl offentliga som privata uppdragsgivare, genom att distribuera, drifta och optimera energi- och kommunikationsinfrastruktur, industriella anläggningar och byggnationer. Vinci Energies flyttar in i de nya lokalerna under december.

– Lokalerna på Jakobsbergsgatan 24 passar oss perfekt, ett centralt läge med möjlighet att vara del av en dynamisk plats tillsammans med fler aktörer med klimatfokus. Med över 4 000 medarbetare i Norden är vår ambition att skapa en central nordisk hub för nuvarande och framtida medarbetare, kunder och partners, att mötas, bygga nätverk och hitta inspiration för att ta våra verksamheter framåt. Förutom rum för möten kommer det att finnas ett interaktivt showroom där vi visar några av våra senaste hållbara innovationer och projekt, säger Frida Vingård, People & Culture Director.

