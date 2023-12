Lyftkranar i kvällssol. Bild: iStock

"Nedgången i byggstarter har bottnat"

Bostäder Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,3 procent mellan oktober och november enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 3,5 procent medan övrigt byggande minskade med 1,1 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 3,1 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 25 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 12 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.



Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med +0,3 procent under november, vilket var högre än förra månadens nedreviderade utfall på -0,1 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,1 procent i oktober, en liten uppgång från förra månadens nedreviderade utfall.



– Indikatorn steg för bostadsbyggandet och sjönk för övrigt byggande vilket resulterade i en marginell uppgång för totalen. Tolkningen av utfallet försvåras av att tidigare utfall nedreviderats på grund av inkommande information om framskjutna och inställda byggstarter, framför allt i bostadssektorn. Sammantaget befinner sig därmed indikatorn på något lägre nivåer än tidigare beräknat, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.



Bostadsbyggstarterna verkar ha bottnat men nedrevideringarna fortsätter

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,5 procent under november, vilket var fjärde månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -24,9 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed återigen att bostadsbyggandet verkar ha bottnat och vänt uppåt. Däremot har tidigare månadsutfall reviderats ned kraftigt, till följd av ny information om inställda och uppskjutna projekt, vilket indikerar att botten varit djupare än tidigare beräknat.

– Det är lite motstridiga signaler just nu. Bostadsindikatorn signalerar visserligen att nedgången i byggstarter har bottnat och att det varit en viss uppgång de senaste månaderna. Samtidigt fortsätter nedrevideringarna av tidigare utfall och projekt som tidigare rapporterats som byggstartade visar sig vara inställda, vilket är en negativ signal, säger Tor Borg.



Årstakten i antalet byggstartade bostäder på väg mot 20 000

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången varit brantare än vad den officiella statistiken visar. På bara två år har byggstarterna fallit omkring 70 procent. I nuläget indikeras en årstakt kring 20 000 byggstartade bostäder i slutet av året som ökar något till 22 000 under det första kvartalet nästa år, säger Tor Borg.



Möjligt trendbrott nedåt utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med -1,1 procent under oktober, vilket var en något mindre nedgång än förra månadens utfall som reviderats ned. Det var tredje månaden i rad då indikatorn minskat. Årstakten var +11,6 procent i november vilket är en tydlig nedgång jämfört med förra månaden.

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har dragits upp av byggstarter av ett par riktigt stora och unika projekt tidigare under 2023. När byggstarterna nu normaliseras så resulterar det i att trenden vänder nedåt, säger Tor Borg.



Nyproduktionsprojekt för nästan 152 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 44,2 miljarder kronor. Det är en nedgång med 37,8 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 107,6 miljarder kronor, en uppgång med 28,5 miljarder kronor. Industriprojekt i Norrland bidrar kraftigt till denna uppgång.

