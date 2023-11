Brick Studios, och i bakgrunden Våghuset och Hotell Draken. Bild: NCC

NCC:s Brick Studios är nu fullt uthyrt

Uthyrning NCC har tecknat hyresavtal för den kvarvarande kontorslokalen i Brick Studios på Masthuggskajen i Göteborg. Husets kontorsytor är därmed fullt uthyrda.

Brick Studios har, tillsammans med grannfastigheten Våghuset, lockat ett stort antal företag att etablera sig på Masthuggskajen. Det stora intresset för våra nybyggda fastigheter har skapat en förflyttning av Göteborgs Central Business District och området är på väg att bli ett nytt kluster för stadens advokater och revisorer, säger Ola Hansson, avdelningschef NCC Property Development Väst.



Företaget Olka Sportresor, hyr den återstående kontorslokalen om 312 kvadratmeter på våning 14 av 15 i Brick Studios. I samband med denna förhyrning är alla kontorslokaler uthyrda.



Brick Studios är beläget invid Järntorget, parallellt med grannfastigheten Våghuset. I husen har bland annat Mannheimer & Swartling, Allié och PwC sina Göteborgskontor. Husen har ritats av White Arkitekter och färdigställdes under 2023. Samtliga av Våghusets kontorsytor var uthyrda i mars 2023.



NCC bygger just nu Habitat 7 längs samma gata som Brick Studios och Våghuset. Habitat 7 är ett kontorshus som huvudsakligen byggs i trä med ambitiösa krav på låg negativ klimatpåverkan. Här kommer MAQS Advokatbyrå flytta in i början av 2025.



Masthuggskajen har lagt högt fokus på att minimera områdets klimatpåverkan, och skapa trygga och diversifierade miljöer. 2018 var Masthuggkajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt som tilldelades en Citylab-certifiering. Projektet erhöll även utmärkelsen, Årets Citylab-projekt 2020, som uppmärksammar stadsutvecklingsarbete med fokus på en jämlik, trygg och tillgänglig miljö med minimal negativ klimat- och miljöpåverkan.

