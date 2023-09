Jonas Gustavsson på Nabo är kritisk till hur bostadsrättsföreningarna sparar. Bild: Nabo

Nabo: Sparande bland bostadsrättsföreningar för lågt

Ekonomi/Finansiering Bostadsrättsföreningars sparande är för lågt och riskerar deras långsiktiga ekonomi. Nabo har gjort en analys av nyckeltalet hos 2000 tusen bostadsrättsföreningar som visar att endast 28 procent av brf:er har ett tillräckligt sparande.

I juni 2022 fattade riksdagen beslut om ändringar i bostadsrättslagen som innebär krav på nya nyckeltal i årsredovisningen från 2023. Sparande per kvadratmeter och år är det mest intressanta för att få en bild av föreningars långsiktiga ekonomi.



Men trots att räntor och underhållskostnader har stigit senaste året har sparandet i genomsnitt sjunkit hos bostadsrättsföreningar från 170 kronor per kvadratmeter under 2021 till 151 kronor per kvadratmeter under 2022. I genomsitt är behovet av avsättning för underhåll för bostadsrättsföreningar över 250 kronor per kvadratmeter och år.



– Analysen visar att det krävs betydande avgiftshöjningar bara för att upprätthålla sparandet på 2022 års nivåer. Nivåer som alltså är alldeles för låga. För att komma till rekommenderat läge krävs ännu högre avgiftshöjningar. Riskerna med för lågt sparande är stora och leder till ökad skuldsättning, högre räntekostnader och i förlängningen att medlemmar själva behöver tillskjuta medel för underhåll, säger Jonas Gustavsson, expert inom ekonomisk förvaltning på Nabo.



Historiskt har större föreningar och högre belånade föreningar haft ett bättre sparande men nu när räntorna stiger kommer det bli stor skillnad för högbelånade. Detta när lån med lägre räntor går ut och föreningarna måste anpassa sig till dagens högre räntor.



- Högre belånade föreningar har dragit mest nytta av det låga ränteläget men nu när räntorna stiger kommer de att vara mest utsatta. I stora föreningar finns det stordriftsfördelar när det kommer till kostnadsbilden samt kanske även i högre grad har andra inkomstkällor lokaler, parkering eller garage som kan stärka ekonomin och därmed sparandet, säger Jonas Gustavsson.

