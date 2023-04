Kronprinsen från ovan. Bild: Heimstaden

Mucho Gusto hyr in sig i Heimstadens Kronprinsen

Uthyrning Heimstaden har tecknat avtal med chilenska restaurangen Mucho Gusto, som ska husera i det stundande restaurangtorget inne på Kronprinsen.

Mucho Gusto startade upp under pandemin och har etablerat sig i Malmö och fyllt ett tomrum gällande sydamerikansk mat. Restaurangen har under sin korta tid hunnit med att nomineras till Malmö Gastronomy Award.



– Det är jättekul att vi lyckats knyta till oss så många olika matupplevelser till Kronprinsen. Mucho Gusto blir en spännande krydda till vårt restaurangkoncept som vi hoppas och tror kan bli malmöbornas nya mötesplats för lunch, after work och middag, säger Thomas Persson, Head of Commercial Letting Heimstaden.



– Kronprinsens läge är svårslaget och stadsdelens centrum, som är mitt uppe i en förändringsresa, har potentialen att bli en ny knutpunkt för umgänge i Malmö och det kommer Mucho Gusto, med sin chilenska matkultur, att bidra till, säger Angelina Planell, ägare Mucho Gusto.



Mucho Gusto gör i dagsläget Jou San, Möllers och Burittos & Freinds sällskap på restaurangtorget som invigs till hösten.

