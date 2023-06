Moody’s sänker Fastpartners kreditbetyg till Ba1

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Bolag Moody´s har, mot bakgrund av de förändrade marknadsförutsättningarna med ökade avkastningskrav på fastigheter samt stigande marknadsräntor och försämrad ränteteckningsgrad som följd, beslutat att sänka Fastpartners kreditbetyg från Baa3 till Ba1.

– Vi har på senare tid jobbat mycket med att stärka vår finansiella stabilitet genom att förlänga löptider på våra befintliga banklån och RCF-avtal. Innebörden av dessa åtgärder är att vi har likviditet för att hantera samtliga skuldförfall för en period överskridande 30 månader. Mot bakgrund av detta och bolagets relativt låga andel utestående obligationslån har det sänkta kreditbetyget marginell betydelse för bolagets dagliga verksamhet, säger Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner.

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden