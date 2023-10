Skärholmen Centrum. Bild: Grosvenors

Modekedjor satsar stort i Skärholmen Centrum

Uthyrning Flera stora modekedjor investerar i Skärholmen Centrum under det närmaste året. H&M öppnar en ny större butik i Vero Moda och Jack & Jones tidigare lokaler i november, Jack & Jones och Vero Moda öppnade nya butiker i somras och New Yorker investerar i nytt koncept i befintlig lokal.

Skärholmens stadsdelsområde är Stockholms mest expansiva område och under de kommande åren ska tusentals nya bostäder byggas, fler företag etablera verksamhet och en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas. Det här medför att det satsas och händer mycket i Skärholmen Centrum just nu.



– Det är väldigt glädjande att flera stora modekedjor satsar på Skärholmen Centrum samtidigt. Att kunna erbjuda ett förstklassigt utbud på modesidan är en viktig del i vårt arbeta med att stärka Skärholmen Centrums roll som södra Stockholms stadskärna, säger Eva Enochsson, Director, Asset Management för Skärholmen Centrum.



H&Ms nya butik, som etableras i Vero Moda och Jack & Jones tidigare lokaler, får en total yta på totalt 2 700 kvadratmeter och öppning sker i november inför Black Week. Butiken som är större än H&Ms gamla blir enligt det senaste konceptet med digitala lösningar som självscanningskassor och Budbeeskåp för leveranser.



Jack & Jones öppnade i somras en ny större uppgraderad butik i Skärholmen Centrum som ligger granne med den nya H&M-butiken. I samma del av centrum har även Vero Moda öppnat en ny butik.



För en annan stor modekedja, New Yorker, blir det också en satsning i Skärholmen Centrum. Den befintliga butiken uppgraderas till det senaste konceptet, vilket beräknas bli klart till sommaren 2024. Butiken håller öppet under hela perioden.



– Att så många kända modekedjor väljer att investera i Skärholmen Centrum visar att Skärholmen Centrum är attraktivt och att vi går en intressant framtid till mötes, säger Eva Enochsson.



Det händer även annat i Skärholmen Centrum då det till exempel sedan tidigare är klart att det afghanska restaurangkonceptet Shamali öppnar en restaurang mot slutet av året och att Godisparadiset öppnade en butik den 29 september.



Tidigare i år har Skärholmens stadsdelsförvaltning flyttat in i nya lokaler vid Måsholmstorget i Skärholmen Centrum och food courten har uppdaterats. Polisen etablerar ett nytt lokalpoliskontor med utbildningslokaler i Skärholmen med en total yta på 8 500 kvadratmeter med beräknad inflyttning under 2024.

