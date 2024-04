K-Fastigheter säljer fyra fastigheter i Köpenhamnsområdet. Bild: K-Fastigheter

Miljardförsäljningen i Köpenhamn går i hamn

Transaktioner K-Fastigheter har tecknat avtal med en institutionell investerare rörande försäljning av en fastighetsportfölj i Danmark bestående av 311 lägenheter.

I ett pressmeddelande den 7 mars 2024 meddelades att K-Fastigheter tecknat en avsiktsförklaring med en institutionell investerare rörande försäljning av en fastighetsportfölj om 311 lägenheter i Danmark. Parterna har nu ingått ett villkorat överlåtelseavtal där K-Fastigheter frånträder portföljen under juni månad 2024.



Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 099 miljoner kronor. Fastigheternas marknadsvärde uppgick vid utgången av fjärde kvartalet 2023 till 1 145 miljoner kronor. Avyttringen stärker K-Fastigheters balansräkning och möjliggör fortsatta förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt.

– Avyttringen av dessa fastigheter är en viktig del i att fortsätta utveckla K-Fastigheter. Vi ser att vi kan skapa större värden för bolaget och våra aktieägare genom att använda kapital till att förvärva nya byggrätter och för att kunna byggstarta projekt med våra egenutvecklade koncepthus än att äga dessa fastigheter som inte är byggda enligt våra koncept, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.



Portföljen består av fyra fastigheter i Köpenhamnsområdet. Även efter avyttringen av dessa fastigheter har K-Fastigheter närvaro i Köpenhamnsområdet genom projekt Ballerup bestående av 153 lägenheter som just nu är under byggnation.

Ämnen