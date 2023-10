Rutger Arnhult, vd Corem. Bild: Corem

Miljardförlust för Corem i sänkta fastighetsvärden

Bolag Corem Propertys förvaltningsresultat är lägre under tredje kvartalet jämfört med samma period 2022. Intäkter och driftsöverskott i stort sett oförändrade sedan förra året, medan de totala värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgår till nästan minus tre miljarder kronor.

Under kvartalet frånträdde Corem totalt fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 105 miljoner kronor. Under niomånadersperioden har sammanlagt 97 fastigheter frånträtts, till ett underliggande fastighetsvärde om totalt 9 190 miljoner kronor. Resultateffekt inklusive upplöst uppskjuten skatt uppgår till cirka 572 miljoner kronor.



I augusti frånträdde Corem delar av sitt innehav i Klövern till Nrep och erhöll en likvid om 1,4 miljarder kronor. Innehavet har, i och med delavyttringen i kvartalet, klassats om från Andelar i intresseföretag till Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde.



I september återbetalade Corem en utestående obligation om 739 miljoner kronor vid förfall.



I vd-ordet till rapporten skriver vd Rutger Arnhult bland annat att man fortsätter minska på sin skuldsättning genom fastighetstransaktioner.



– Corem kommer att fortsätta minska portföljen till dess att bolaget når en volym som ger en bra stabilitet både i det rådande marknadsläget och sett framåt, säger vd:n.



Nyckeltal:

Intäkterna uppgick till 3 228 mkr (3 306)

Driftsöverskottet ökade till 2 250 mkr (2 233)

Finansnettot uppgick till –1 098 mkr (–747)

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 016 mkr (1 346)

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –5 823 mkr (176)

Värdeförändringar på derivat uppgick till –81 mkr (1 458)

Resultatandelar i intresseföretag uppgick till –1 076 mkr (–139)

Periodens resultat uppgick till –4 934 mkr (1 605), motsvarande –4,91 kr (1,11) per stamaktie av serie A och B

Nettouthyrningen var positiv, och uppgick till 90 mkr för perioden

Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 66 242 mkr (78 387)

Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick per till 20,37 (26,42)

