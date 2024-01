Bild: iStock

Logistea köper 24 200 kvadratmeter av Ilija Batljan

Transaktioner Logistea har tillträtt tomträtten Busterud 1:161 i Karlstad och fastigheten Skiffern 2 i Nybro. Fastigheterna har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 188,8 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta om 24 200 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 14,2 miljoner kronor med en återstående genomsnittlig kontraktslängd om drygt nio år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har tillträtt tomträtten som förvärvats från Ilija Batljan Invest AB.



Busterud färdigställdes 2020 och har en total uthyrningsbar yta om 4 200 kvadratmeter. Hyresgäst är GDL AB som hyr samtliga ytor via ett triple-net avtal med löptid till 2030-01-31. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka fyra miljoner kronor, exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt.



Skiffern färdigställdes 2019 och har en total uthyrningsbar yta om 20 000 kvadratmeter. Hyresgäst är Royal Design AB som hyr samtliga ytor via ett triple-net avtal med löptid till 2034-08-31. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,2 miljoner kronor, exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt.



Affären finansierades via banklån och egna medel samt genom en säljarrevers om 20 miljoner kronor.

