Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo. Bild: Klarabo

Klarabo: Ingen utdelning för 2023

Bolag Klarabos intäkter ökade med 18 procent och driftnettot med 21 procent för helåret 2023. Tack vare årets hyresökningar och uppgraderingar kan man också redovisa en ökning av förvaltningsresultatet med 10 procent jämfört med föregående år.

– Den finansiella utvecklingen under året visar på finansiell stabilitet, trots det kärva marknadsklimatet, samt är ett styrkebesked och ett kvitto på att vi gör rätt saker. Efterfrågan på bostäder i landet är fortsatt stor, inte minst vad gäller hyresrätter och vi har en fortsatt god efterfrågan på våra bostäder, skriver Andreas Morfiadakis i vd-ordet till rapporten.



Januari – december

Intäkterna uppgick till 589,7 mkr (501,6), en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Driftnettot uppgick för perioden till 337,2 mkr (278,9), motsvarande en ökning med 21 procent jämfört med samma period föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 124,2 mkr (113,4), en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -439,9 mkr (-25,7) och för derivat till -139,8 mkr (95,9).

Resultatet uppgick till -381,5 mkr (125,1), motsvarande -2,91 kr per aktie (0,95).

Substansvärde per aktie uppgick till 32,0 kr (34,4).

Styrelsen föreslår till stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023, vilket är i linje med bolagets utdelningspolicy.



Oktober – december

Intäkterna uppgick till 149,4 mkr (139,4), en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Driftnettot uppgick till 76,9 mkr (75,5), motsvarande en ökning med 2 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 23,9 mkr (25,4), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -18,0 mkr (-147,7) och för derivat till -174,1 mkr (9,5).

Resultatet uppgick till -135,8 mkr (-96,2), motsvarande -1,04 kr per aktie (-0,73).

Belåningsgraden uppgick per 31 december till 52,2 procent (49,7). Bolaget finansieras endast med bankbelåning.



– De flesta bedömare ser ett mer gynnsamt marknadsklimat för fastighetsbranschen, och inte minst bostäder, under 2024 jämfört med fjolåret. Det ger oss potential att dels växa vårt förvaltningsbestånd via förvärv, dels expandera via nyproduktion. Sammantaget ser vi framtiden an med tillförsikt, skriver Andreas Morfiadakis.

Ämnen