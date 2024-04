Per Nilsson, vd John Mattson. Bild: John Mattson

John Mattson ökar förvaltningsresultatet

Bolag John Mattsons förvaltningsresultat ökade med elva procent för första kvartalet 2024 medan tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie minskade med 46 procent jämfört med samma period föregående år.

John Mattsons förvaltningsresultat ökade med elva procent för första kvartalet 2024 jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förklaras främst av bibehållen effektivitet i kombination med reducerade räntekostnader till följd av genomförda försäljningar och den nyemission som genomfördes i slutet av 2023.



Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie minskade med 46 procent, framför allt som följd av genomförd företrädesemission om 1,25 miljarder kronor under 2023, och uppgick till 86,53 kronor per aktie. Avkastningskraven i bolagets fastighetsvärderingar har justerats upp med i genomsnitt åtta punkter. De stigande avkastningskraven motverkas dock primärt av ökade hyresintäkter. Värdeförändringen i John Mattsons fastighetsbestånd uppgick under perioden till -0,5 procent.



– Det är glädjande att vi bibehåller den effektivitet i verksamheten som vi lade grunden för under 2023 trots fortsatta prisökningar. En ovanligt kall och snörik inledning av året har dock orsakat högre kostnader för uppvärmning och snöröjning. Det är också glädjande att vi nu åter investerar i långsiktigt värdeskapande. Genomförandet av energieffektiviseringar stärker både kassaflöden och fastighetsvärden samtidigt som det bidrar till en hållbar framtid. Vi förbereder nu även för att åter starta nya uppgraderingsprojekt. Vi har potential att uppgradera totalt cirka 1 500 lägenheter inom vårt bestånd, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.



Januari – mars 2024



Hyresintäkterna uppgick till 157,5 Mkr (153,9), en ökning med 2,4 procent.

Driftöverskottet uppgick till 101,6 Mkr (101,1) en ökning med 0,5 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 32,6 Mkr (29,4) motsvarande 0,43 kr per aktie (0,77).

Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -73,0 Mkr (-554,9). Värdeförändringar på räntederivat uppgick till +44,6 Mkr (-39,1).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,6 Mkr (-492,4), motsvarande 0,07 kr per aktie (-12,99).

Fastighetsvärdet uppgick till 13 563,2 Mkr (14 974,7).

Investeringarna uppgick till 68,9 Mkr (90,0), varav 0,0 Mkr (0,0) avsåg fastighetsförvärv.

Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 558,8 Mkr (6 071,8). Detta motsvarar 86,53 kronor per aktie (160,22), vilket är en minskning med 46 procent.

John Mattson gjorde en företrädesemission under Q4 2023 vilket resulterade i att antalet aktier ökade med 37 896 965 stycken vilket medför att nyckeltalen inte är fullt jämförbara mellan perioderna.

