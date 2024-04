JM säljer Dyrvers Kulle, Sundbyberg, till Bonnier Fastigheter. Bild: JM

JM säljer hyresrättsfastighet i Sundbyberg

Bolag JM har tecknat avtal med Bonnier Fastigheter om försäljning av en hyresrättsfastighet i Rissne, Sundbyberg. Affären uppgår till 410 miljoner kronor.

Fastigheten som avyttras är projektet Dyrvers Kulle (Lådmakaren 5) som består av 123 bostäder. Fastigheten färdigställs och frånträds under det andra kvartalet 2024.



Affären, som uppgår till 410 miljoner kronor med ett resultat från fastighetsförsäljning om cirka 3 miljoner kronor, kommer att redovisas under det andra kvartalet 2024 inom affärssegment JM Fastighetsutveckling. Full likvid erhålls i samband med frånträdet under det andra kvartalet 2024.



– Det är glädjande att det finns ett fortsatt stort intresse för högkvalitativa hyresbostäder i attraktiva lägen. Det ger oss förutsättningar att inom ramen för vår strategi fortsätta utveckla nya hyres-fastigheter, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

Ämnen