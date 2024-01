Platzers vd Johanna Hult Rentsch framför bolagets hus Kineum i Göteborg. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Marie Ullnert och Platzer

Högsta driftsöverskottet hittills för Platzer

Bolag Platzers hyresintäkter uppgick till 389 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2023 (308). Driftöverskottet blev 318 miljoner kronor mot 230 miljoner kronor i jämförelsekvartalet.

Förvaltningsresultatet uppgick till 163 miljoner. Här var motsvarande siffra i fjol 140 miljoner kronor.



Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till -154 miljoner kronor (-230).



Efter skatt blev resultatet -332 miljoner kronor (-346).



Styrelsen föreslår en utdelning om 2:00 kronor mot 2:30 kronor i fjol.



Under 2023 gjorde Platzer negativa orealiserade värdeförändringar på sina fastigheter om totalt 1.277 miljoner kronor.



Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer, kommenterar:

– Efter ett år präglat av justerade fastighetsvärden i en tuffare marknad presterar vi vårt högsta driftsöverskott hittills. Vi gör det genom ett framgångsrikt uthyrningsarbete, vältajmade kontorsprojekt och investeringar inom Industri och logistik, vilka snabbt bidrar till ökat kassaflöde och höjer vår direktavkastning. Med förstärkt kundfokus, framgångsrik områdesutveckling och ambitiöst hållbarhetsarbete finns det goda skäl att möta framtiden med försiktig optimism.



– Under 2023 översteg vårt driftsöverskott för första gången en miljard kronor. Det är en ökning med 21 % totalt och 12 % i jämförbart bestånd. Vi genererar även detta kvartal en positiv nettouthyrning om 6 mkr och på årsbasis levererar vi den högsta uthyrningen någonsin i vårt helägda förvaltningsbestånd om 130 mkr. Hyrestillväxten var 18 % under 2023 och hyresintäkterna uppgick till 1 453 mkr. Även överskottsgraden förbättrades under året till 78 %. Detta är ett resultat av gediget och uthålligt arbete från organisationen att trimma våra fastigheter.

