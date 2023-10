Hemsös vd Nils Styf. Bild: Hemsö

Hemsö gör minusresultat

Ekonomi/Finansiering Hemsö redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet än samma period året innan: 598 miljoner kronor (614), vilket är en minskning med 2,6 procent mot föregående år. Resultatet före skatt var -138 miljoner kronor (-1 024) och resultatet efter skatt -130 miljoner kronor (-820).

– Hemsö presenterar idag ett stabilt och händelserikt tredje kvartal med både förvärv, projektstarter och invigningar. För att stärka kapitalstrukturen och finansiera investeringar i nya hållbara skolor och äldreboenden tillförde ägarna i september 2023 en miljard kronor i eget kapital. Hemsö redovisar stabila nyckeltal och ett stabilt kassaflöde. Vakanserna är fortsatt låga och överskottsgraden är återigen över 75 procent, säger Nils Styf, vd Hemsö.



Hyresintäkterna uppgick till 1 211 miljoner kronor (1 025), en ökning med 18,1 procent mot föregående år och driftnettot uppgick till 951 miljoner kronor (790), en ökning med 20,4 procent mot föregående år.



Hemsö redovisar dock ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan: det uppgick till 598 miljoner kronor (614), en minskning med 2,6 procent mot föregående år. Resultatet före skatt var -138 miljoner kronor (-1 024) och resultatet efter skatt -130 miljoner kronor (-820).



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -672 miljoner kronor (-1 780). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -63 miljoner kronor (133). Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 369 miljoner kronor (85 004).



Nyckeltal:

Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 3 598 mkr (3 005).

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 785 mkr (1 798).

Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -3 626 mkr (2 721).

Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -139 mkr (201).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 648 mkr (3 970).

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 369 mkr (85 004).

Under perioden investerades 2 019 mkr (2 838) i befintligt fastighetsbestånd.

Under perioden förvärvades 6 fastigheter (26) för 141 mkr (1 923) och 1 fastighet (1) avyttrades för 18 mkr (3).

Ämnen