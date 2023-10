Heimstaden Bostads vd Helge Krogsbøl. Till vänster syns en av de fastigheter som ingick i Heimstaden enorma förvärv av Akelius bestånd i Tyskland, Danmark och Sverige 2021. Bild: Heimstaden

Heimstaden Bostad slår tillbaka – uppger sig inte vara i behov av kapitaltillskott

Bolag Heimstaden Bostad är inte i behov av ett kapitaltillskott, det skriver bolaget i ett pressmeddelande som skickades ut under tisdagseftermiddagen. Kommentaren ges mot bakgrund av att det skrivits om dem som ett bolag i kris med hög skuldsättning, men enligt bolaget finns det missuppfattningar kring detta som man vill reda ut.

I kommentaren, som lades ut under tisdagseftermiddagen och skrevs under av vd:n Helge Krogsbøl och vice vd:n Christian Fladeland, skriver bolaget bland annat att det har 27 miljarder kronor i kontanter och tillgängliga kreditfaciliteter, samt över 50 miljarder kronor i ny bankfinansiering sedan förra året. Det överstiger de obligationsförfall under kommande 18 månader som uppgår till 24 miljarder kronor. Bolaget uppger sig ha full kontroll över samtliga förfall fram till tredje kvartalet 2025.



Vad gäller avyttringar av tillgångar, har bolaget initierat försäljning av vissa i syfte att försvara kreditbetyget och inte för att man behöver nytt kapital.



“Vi har påbörjat försäljning av enskilda lägenheter till premiepriser gentemot bokfört värde i flera av våra marknader, vilket förväntas vara tillräckligt för att behålla dagens kreditbetyg. Dessa åtgärder syftar uteslutande till att försvara vår nuvarande rating och har ingen koppling till ett behov av kapitaltillskott för att uppfylla våra åtaganden. Ett sådant behov finns inte", skriver Heimstaden Bostad.



Dagens industri har tidigare skrivit att bedömningen på aktiemarknaden är att bolaget kommer behöva minst 30 miljarder kronor för att klara av nyckeltalen för sin kreditrating.



Största ägare i Heimstaden Bostad är Heimstaden AB och Alecta med 76 procent av aktierna och drygt 80 procent av rösterna.

