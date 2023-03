Andreas Gustafsson, vd för Götenehus Group Bild: Götenehus Group

Götenehus varslar igen – 65 får gå

Bolag Hög inflation och stigande räntor har lett till en minskad efterfrågan på nya bostäder. Detta tvingar Götenehus Group att lägga ett varsel om uppsägning som påverkar 65 medarbetare. Det är tredje varslet som Götenehus lägger sedan i oktober förra året.

Det fortsatt utmanande omvärldsläget har en stor påverkan på hela den svenska bostadsmarknaden och leder till minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder. Bakom nedgången ligger hög inflation och stigande räntor vilket, i kombination med kostnadsökningar på byggmaterial, har gjort att Götenehus Group idag lagt ett varsel om uppsägning för upp till 65 medarbetare. Varslet, som påverkar såväl produktionen som tjänstemännen, förväntas leda till minskade kostnader om 45 miljoner kronor på årsbasis.

– Det här är något som det rådande läget tvingar oss att göra. Som vi tidigare har kommunicerat i samband med bokslutskommunikén, ligger nyförsäljningen på mycket låga nivåer vilket gör att vi måste anpassa verksamheten till dessa nya förutsättningar, säger Andreas Gustafsson, vd för Götenehus Group.



– Under förra året sålde vi 222 bostäder, vilket kan jämföras med 623 som vi sålde år 2021. Vi behöver minska kostnaderna, men samtidigt säkerställa att vi gör det på ett sätt som inte påverkar våra kunder. Parallellt med detta arbetar vi internt för att förstärka våra värdeskapande strukturer och aktiviteter. Alla insatser vi nu genomför syftar till att anpassa oss efter rådande marknadsförutsättningar men också till att ge oss bättre förutsättningar när konjunkturen väl vänder.



De första effekterna av dagens varsel kommer att märkas under det tredje kvartalet och få full effekt under det fjärde kvartalet 2023. Detaljer och tidplan kring varslet utformas i nära samverkan med de lokala fackföreningarna.



Det här är tredje varslet som Götenehus lagt det senaste halvåret, det första kom i början av oktober förra året då 25 anställda varslades om uppsägning och det andra kom i början av januari när ytterligare 25 personer varslades om uppsägning. Totalt sett väntas de 115 varslade medarbetarna leda till sänkta omkostnader på årsbasis med cirka 80 miljoner kronor.

