Göteborgs tidigare fastighetsdirektör Martin Öbo blir ny vd för Landvetter Södra Utveckling. Bild: Göteborgs stad/Landvetter Södra

Göteborgs tidigare fastighetsdirektör blir vd för Landvetter Södra

Bolag Martin Öbo blir ny vd för Landvetter Södra utveckling AB med start i augusti. Han var tidigare fastighetsdirektör i Göteborgs stad och arbetar idag som konsult i eget bolag inom juridik och stadsutveckling bland annat.

Bolaget Landvetter Södra Utveckling AB har uppdraget att utveckla Landvetter södra, en ny hållbar stad i Härryda kommun. Rekrytering av ny vd för det kommunägda bolaget har pågått under tidiga våren och nu har styrelsen fattat beslut om en kandidat.

– Vi är mycket glada för rekryteringen av Martin Öbo, han har gedigen erfarenhet från stadsutvecklingsprojekt och exploateringsekonomi och känner väl till Göteborgsregionen och flera av våra konsortieparter. Vi i bolagsstyrelsen ser fram emot gott samarbete, säger kommunstyrelsens tillika bolagstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).



– Detta är en stark rekrytering som kommer att ge positiva effekter för vårt bolag, säger Patrik Linde (S), oppositionsråd och vice ordförande i LSUAB.



Martin Öbo är utbildad jurist och har under många år arbetat i Göteborgs Stad i olika roller, bland annat som fastighetsdirektör, innan han startade sitt egna bolag. Att han tackade ja till att komma till Härryda kommun och Landvetter Södra AB förklarar han bland annat med kommunens offensiva och spännande satsning på att bygga en helt ny stadsdel med särskilt fokus på hållbarhet ur alla dimensioner.

– Härryda kommun har en tydlig och längre tradition av att stå i framkant vad gäller stadsutveckling. Kommunen visar i handling betydelsen av att tidigt och tydligt fokusera på genomförandet av uttalade planer och visioner, säger Martin Öbo som tillträder sin nya roll som vd i augusti i år.



Bolagets nya vd får även rollen som projektchef, samtidigt som nuvarande vd Maria Ådahl går över i en ny roll som chef för innovation och utveckling i bolaget. Utvecklingen av Landvetter Södra har kommit in i en mer konkret fas med en beslutad målbild och avgränsning för den första detaljplanen inom etapp ett.

