Willys är hyresgäst i fastigheten i Knivsta. Bild: Willys

Genova avyttrar fastighet i Knivsta till Trophi

Bolag Genova har avtalat om försäljning av fastigheten Gredelby 7:89 i centrala Knivsta. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr. Köpare är Trophi Fastighets AB.

Genova har avtalat om försäljning av fastigheten Gredelby 7:89 i centrala Knivsta. Försäljningens fastighetsvärde om 85 Mkr är cirka 3 procent under bokfört värde per 31 mars 2023.



Fastighetens byggnad uppfördes 2015 med en area om cirka 3 000 kvadratmeter som är fullt uthyrd till Willys. Årligt hyresvärde uppgår till cirka 6,0 Mkr och återstående avtalstid är cirka 4,5 år.



– Det är glädjande att kunna genomföra transaktioner i en utmanande marknad och samtidigt överlämna en fin förvaltningsfastighet till en långsiktig köpare. Affären minskar Genovas skuldsättning och frigör likviditet, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.



Köpare är Trophi Fastighets AB.



– Vi är mycket nöjda att kunna förvärva en välskött butik med Willy:s som hyresgäst mitt i snabbväxande Knivsta. Trophis finansiellt mycket starka ställning skapar utrymme för att genomföra förvärv i en annars utmanande marknad. Vi räknar med fler förvärv under året, säger Jan Björk, vd för Trophi.



Frånträde planeras ske den 1 juni 2023.

