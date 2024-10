Malmö får fyra nya etableringar i köpcentret Caroli. Bild: iStock

Fyra nya etableringar i Caroli

Uthyrning Caroli köpcentrum välkomnar fyra nya aktörer in i centret under vintern 2024/2025: keramikverkstaden Ceramic and Me, e-sportcentret GGWP, Ambrosia Café och konditori och den mexikanska streetfoodrestaurangen Taqueria La Gata flyttar in.

– De kommer bli ett bra komplement till vårt serviceutbud. E-sport har en bred publik i Malmö, som på många sätt är ett epicentrum för spelutveckling och gaming i Sverige. Och Ceramic and Me fångar också upp publik i alla åldrar genom att kunna erbjuda allt från barnkalas till möhippor och after work-events, säger Mattias Ahlgren, fastighetsförvaltare på Corem.



Det första steget i att skapa en större bredd på Caroli har varit att fylla köpcentrumets del vid foodcourten och ytorna där majoriteten av butikerna ligger. Det är ett arbete som fortsätter parallellt, samtidigt som arbetet nu fortsätter med att fylla den andra delen av Caroli. Den står för tillfället tom, men här öppnar e-sportcentret GGWP upp i början av 2025 i en lokal mot Östergatan.



Det finns också, enligt Mattias Ahlgren, fler intressenter på gång. Han tror att de nya aktörerna kan skapa ringar på vattnet och få fler att få upp ögonen för Caroli. Framåt är förhoppningen att få in både gym och vårdcentral.

